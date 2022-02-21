З 13.55 20 лютого немає холодної води за адресами:
За повідомленням КП «Кременчукводоканал», це пов'язано з поривом мережі Д-100 мм холодного водопостачання на просп. Свободи, 114.
Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися сьогодні, 21 лютого.
Додано:
21 лютого у зв'язку із заміною ділянки наземного трубопроводу гарячого водопостачання на квт. 292 з 9.10 відключили гарячу воду за наступними адресами:
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