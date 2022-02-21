Через порив кременчужани залишилися без холодної води (додано)

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На Молодіжному немає гарячої води

З 13.55 20 лютого немає холодної води за адресами:

просп. Свободи, 98, 100, 102, 106, 108, 112, 114, 116,

вул. Вадима Бойка, 22,

пров. Льва Толстого, 17, 19.

За повідомленням КП «Кременчукводоканал», це пов'язано з поривом мережі Д-100 мм холодного водопостачання на просп. Свободи, 114.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися сьогодні, 21 лютого.

Додано:

21 лютого у зв'язку із заміною ділянки наземного трубопроводу гарячого водопостачання на квт. 292 з 9.10 відключили гарячу воду за наступними адресами: