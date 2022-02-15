Прокуратура намагається відсудити земельну ділянку в АТОвця, який одним з перших загинув на Донбасі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2

Полтавець Геннадій Біліченко перший загиблий військовослужбовець у російсько-українській війні. 13 квітня 2014 року його розстріляли терористи поблизу Слов’янська. Саме цього дня оголошено початок антитерористичної операції

Прокуратура Полтави намагається відсудити земельну ділянку у родини загиблого АТОвця Геннадія Біліченка. Земельна ділянка нібито знаходиться в межах берегової зони.

Родина Біліченка у Полтавському апеляційному суді намагається оскаржити рішення щодо позбавлення їх земельної ділянки. Прокуратура зазначає, що ділянка знаходиться в межах берегової зони й не може знаходитися у приватній власності. АТОвці це заперечують та стверджують, що ділянки знаходяться у більш ніж 200 метрах від річки. Про це повідомляють Факти ICTV.

Після смерті капітана Геннадія Біліченка його дружина та син отримали земельну ділянку, проте родині доводиться судитися із прокуратурою за землю. Окрім родини Біліченків земельні ділянки можуть втратити ще 87 АТОвців, які кілька років тому отримали їх поблизу Полтави.

Полтавець Геннадій Біліченко перший загиблий військовослужбовець у російсько-українській війні. 13 квітня 2014 року його розстріляли терористи поблизу Слов’янська. Саме цього дня оголошено початок антитерористичної операції.