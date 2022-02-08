У районі Водоканалу не працюють світлофори
Сьогодні, 11:29
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Причина - аварійне відключення АТ «Полтаваобленерго»
8 лютого з 11.00 на перехрестях у районі Водоканалу не працюють світлофори. Як повідомляє «Міськсвітло», причиною цього є аварійне відключення АТ «Полтаваобленерго».
Тож не працюють світлофори в обох напрямках на перехрестях:
- просп. Свободи та вул. Чкалова;
- просп. Свободи та вул. Переясловської;
- просп. Свободи та вул. Європейської;
- вул. Європейської та вул. Чкалова;
- просп. Свободи – район Водоканалу.
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