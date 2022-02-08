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У районі Водоканалу не працюють світлофори

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 393

 

Причина - аварійне відключення АТ «Полтаваобленерго»

8 лютого з 11.00 на перехрестях у районі Водоканалу не працюють світлофори. Як повідомляє «Міськсвітло», причиною цього є аварійне відключення АТ «Полтаваобленерго».

Тож не працюють світлофори в обох напрямках на перехрестях:

  • просп. Свободи та вул. Чкалова;
  • просп. Свободи та вул. Переясловської;
  • просп. Свободи та вул. Європейської;
  • вул. Європейської та вул. Чкалова;
  • просп. Свободи – район Водоканалу.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: світлофори водоканал аварійне відключення
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