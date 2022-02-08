У районі Водоканалу не працюють світлофори

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8 лютого з 11.00 на перехрестях у районі Водоканалу не працюють світлофори. Як повідомляє «Міськсвітло», причиною цього є аварійне відключення АТ «Полтаваобленерго».

Тож не працюють світлофори в обох напрямках на перехрестях: