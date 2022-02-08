Чи будуть у Кременчуці масові гуляння на Масляну

Медики скаржаться, що після святкувань у місті зростає захворюваність
Через карантинні обмеження масові гуляння на Масляну у Кременчуці не будуть проводити. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 7 лютого.
- Ми обмежимося святкуваннями сімейними, скажімо так, традиційними. Масового заходу проводити ми не будемо, тому що є нарікання від наших медиків. Після проведення масових заходів у нас зростає захворюваність, - сказав мер.
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