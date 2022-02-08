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Чи будуть у Кременчуці масові гуляння на Масляну

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 496 Коментарів: 2

 

Медики скаржаться, що після святкувань у місті зростає захворюваність

Через карантинні обмеження масові гуляння на Масляну у Кременчуці не будуть проводити. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 7 лютого.

- Ми обмежимося святкуваннями сімейними, скажімо так, традиційними. Масового заходу проводити ми не будемо, тому що є нарікання від наших медиків. Після проведення масових заходів у нас зростає захворюваність, - сказав мер.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Масляна Масленица святкування
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Коментарі: 2

371
cenzor:
Сьогодні, 12:35

 конечно не будет, а то начнут подозревать шо шото не то со школами....


5 0
371
cenzor:
Сьогодні, 14:15

а кто не боится тому вот такие заявления, а то расслабились все.


0 0

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