Чи будуть у Кременчуці масові гуляння на Масляну

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 496 Коментарів: 2

Через карантинні обмеження масові гуляння на Масляну у Кременчуці не будуть проводити. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 7 лютого.

- Ми обмежимося святкуваннями сімейними, скажімо так, традиційними. Масового заходу проводити ми не будемо, тому що є нарікання від наших медиків. Після проведення масових заходів у нас зростає захворюваність, - сказав мер.