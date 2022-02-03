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Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуцькому краєзнавчому музею нові надходження - медаль «Бій під Крутами» та «Холодноярська республіка»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 176

 Колекція музею постійно поповнюється 

До нумізматичної колекції Кременчуцького краєзнавчого музею надійшла медаль «Бій під Крутами» із серії «Здобуваючи державу: хроніки Української революції». Про це повідомила директор Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська на фейсбук-сторінці музею. 

Медаль присвячена події, яка сталася 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути. Саме тут відбувся бій між Першою та Другою більшовицькими арміями та військовими формуваннями Української Народної Республіки у складі Першої української юнкерської школи ім. Богдана Хмельницького, Помічного студентського куреня Січових стрільців та бійців «Куреня Смерті» Вільного козацтва з Ніжина.

 

Кременчуцька поетеса Ольга Андріївна Пилипчук має у своєму творчому доробку баладу «Дорога на Крути». У Кременчуці є вулиця Героїв Крут (колишня вулиця 60-річчя СРСР, перейменована розпорядженням міського голови у 2016 р.).

  
Характеристика медалі:

  • Діаметр – 40 мм,
  • матеріал – мідно-нікелевий сплав,
  • покриття – золото 999,
  • якість карбування – «пруф-лайк».
  • Аверс: бійці з гвинтівками і кулеметом на фоні залізничної колії та будівлі станції.
  • Реверс: відзнака «Соборна Україна» у терновому вінці.
  • Виготовлена на замовлення Монетного двору «Княжий».
  • Копії фотографій тексту пісні та церемонії перепоховання ідуть у комплекті з медаллю.

Також колекцію музею поповнила медаль «Холодноярська республіка». Вона надійшла напередодні Дня Соборності України. Медаль «Холодноярська республіка» із серії «Здобуваючи державу: хроніки Української революції».

 
Холодноярською республікою називають згуртований селянський повстанський рух 1917-1922 рр. на території сучасної Черкащини. Його центром було лісове урочище Холодний Яр, де розташована пам’ятка архітектури ХІХ ст. – Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря.

 
Про Холодноярську республіку, історію якої довгий час замовчували, тепер можна прочитати у багатьох джерелах. До речі, раптом хтось не знає – у Кременчуці є вулиця Холодноярська.
Характеристика медалі:

  • Діаметр – 40 мм,
  • матеріал – мідно-нікелевий сплав,
  • покриття – золото 999,
  • якість карбування – «пруф-лайк».
  • Аверс: кінний повстанець на фоні старого дуба та Свято-Троїцької церкви.
  • Реверс: відзнака «Соборна Україна» у терновому вінці.
  • Виготовлена на замовлення Монетного двору «Княжий». Копії фотографій, які Ви бачите, йдуть у комплекті з медаллю.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: музей медаль
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