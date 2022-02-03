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Кременчук, Культура, Кременчуг

До Дня хіджабу кременчужанкам дарували троянди

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

 

Кременчужанок інформували традиційно у сквері Бабаєва 

Вже за традицією мусульманки Кременчука провели захід до всесвітнього дня хіджабу у центрі міста. У сквері Бабаєва жінки дарували троянди, магніти та розповідали про хіджаб мешканкам Кременчука.

- Наше завдання - розповісти про те, що таке хіджаб якомога більшій кількості людей. Адже хіджаб - це не тільки хустка на голові жінки, це одяг, який закриває все, крім обличчя та кистей рук. І на українських землях здавна носили закритий скромний одяг та головний убір. Важливо, щоб жителі України розуміли, що хіджаб – це не щось чуже, а частина нашої культури! – сказала Аліме Солієва, керівник філії ВАМ Мусульманки України.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Аль-Аміра
Теги: хіджаб мусульмани
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