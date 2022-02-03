Хто з кременчужан залишиться без світла 4 лютого

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 507

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в місті 4 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Кооперативна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Проектна,

пров. Градизький,

пров. Зв'язковий,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пр. Червневий,

вул. Переяслівська,

вул. Сумська,

вул. Підгірна,

вул. Піщана,

вул. Хорольська,

вул. Кріворудна,

пров. Піщаний,

вул. Приходька, 99-109,

вул. Олександрійська, 2,

вул. Верхньодніпровська,

пров. Приходька,

вул. Східна,

вул. Добролюбова,

вул. Шкільна,

вул. Радищева,

пров. Рилєєва,

пров. Чернишевського,

пров. Правобережний

вул. Ткаченка,

вул. Новоселівська,

вул. Приреченська,

вул. Ромаданівська,

вул. 8 Березня,

пров. Ткаченка,

пров. Новий,

просп. Свободы, 92/17, 94/28, 96, 98, 104,

вул. Вадима Бойка, 24, 26.

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