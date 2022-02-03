Хто з кременчужан залишиться без світла 4 лютого
Сьогодні, 17:27
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в місті 4 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кооперативна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- пров. Градизький,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пр. Червневий,
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська,
- вул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Хорольська,
- вул. Кріворудна,
- пров. Піщаний,
- вул. Приходька, 99-109,
- вул. Олександрійська, 2,
- вул. Верхньодніпровська,
- пров. Приходька,
- вул. Східна,
- вул. Добролюбова,
- вул. Шкільна,
- вул. Радищева,
- пров. Рилєєва,
- пров. Чернишевського,
- пров. Правобережний
- вул. Ткаченка,
- вул. Новоселівська,
- вул. Приреченська,
- вул. Ромаданівська,
- вул. 8 Березня,
- пров. Ткаченка,
- пров. Новий,
- просп. Свободы, 92/17, 94/28, 96, 98, 104,
- вул. Вадима Бойка, 24, 26.
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