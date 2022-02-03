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Хто з кременчужан залишиться без світла 4 лютого

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 507

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в місті 4 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Кооперативна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Проектна,
  • пров. Градизький,
  • пров. Зв'язковий,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пр. Червневий,
  • вул. Переяслівська,
  • вул. Сумська,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Піщана,
  • вул. Хорольська,
  • вул. Кріворудна,
  • пров. Піщаний,
  • вул. Приходька, 99-109,
  • вул. Олександрійська, 2,
  • вул. Верхньодніпровська,
  • пров. Приходька,
  • вул. Східна,
  • вул. Добролюбова,
  • вул. Шкільна,
  • вул. Радищева,
  • пров. Рилєєва,
  • пров. Чернишевського,
  • пров. Правобережний
  • вул. Ткаченка,
  • вул. Новоселівська,
  • вул. Приреченська,
  • вул. Ромаданівська,
  • вул. 8 Березня,
  • пров. Ткаченка,
  • пров. Новий,
  • просп. Свободы, 92/17, 94/28, 96, 98, 104,
  • вул. Вадима Бойка, 24, 26.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтаваобленерго відключення світла
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