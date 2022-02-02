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Кременчук, Спорт

Не лише про бокс: у Кременчуці відкривається боксерський зал Rocky boxing club

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 719 Коментарів: 1

  Кременчуцький боксер Сергій Радченко відкриває новий незвичний зал у якому буде не лише бокс

Нарешті завершилася робота зі створення незвичного боксерського клубу Rocky boxing club, який поєднає не лише бокс, а й шоу та арт. 

12 лютого планують урочисте відкриття залу, який боксер з Кременчука Сергій Радченко зробив на території тенісного клубу «Прем'єр». Під час відкриття залу очікують виступ сольної танцювальної програми, комедійне шоу, інструментальна музика, показові боксерські поєдинки кременчужан та інше цікаве.

Також у Кременчуці очікують представників ліги «Білих комірців», вони на зразок ліги професійного боксу, але ліга серед аматорів. Люди, які починають боксувати у зрілому віці й бажають випробувати свої сили та пережити неймовірні емоції - беруть участь у лізі «Білих комірців». 

Планується також візит представника WBC Миколи Ковальчука. Якщо представник WBC в Україні Микола Ковальчук буде в країні, то презентує у нашому місті пояс WBC Ukraine. 

Відкриття боксерського залу запланували у три етапи. Другий етап планується на 19 лютого. Точна інформація буде пізніше. Слідкуйте за анонсами на сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» та соціальними мережами Сергія Радченка в інстаграм та фейсбук.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Сергій Радченко
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