Кременчуцьке ШРБУ цьогоріч планує придбати техніки на 23 млн гривень

КП«Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхово-ремонтне будівельне управління» планує придбати техніки на 23 млн грн. Така сума фігурує у Програмі утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі. Зокрема, йдеться про 16 одиниць техніки, із них 8 автомобілів.
Судячи з показників Програми, частина фінансування цих обновок перейде на наступний, 2023 рік, оскільки там заплановано 81 млн грн, а нових одиниць техніки — 7.
|
№ п/п
|
Найменування автомобілів та техніки
|
Орієнтована кількість, шт
на
2022 рік
|
1
|
Автогрейдер
|
1
|
2
|
Розприскувач зв’язуючих речовин
|
1
|
3
|
Автомобіль-самоскид вантажопідйомністю 12 т
|
2
|
4
|
Автомобіль-самоскид вантажопідйомністю 20 т
|
2
|
5
|
Автомобіль легковий типу «седан»
|
1
|
6
|
Автомобіль легковий типу «універсал»
|
1
|
7
|
Автомобіль вантажопасажирський
|
1
|
8
|
Автомобіль вантажний «аварійна майстерня»
|
1
|
9
|
Компрессор з відбійними молотками
|
1
|
10
|
Маслостанція з відбивними молотками
|
1
|
11
|
Відрізний пристрій для котка
|
1
|
12
|
Нарізчик швів
|
1
|
13
|
Бензоріз
|
1
|
14
|
Мулососна машина
|
1
Програма розроблена на три роки. Усього в 2022-2024 роки ШРБУ хоче витратити на техніку 42 млн грн з міського бюджету. Однак у розписі по роках фігурують інші суми:
23 млн грн — на 2022 рік;
81,5 млн грн — на 2023 рік;
11 млн грн — на 2024 рік.
Але програма може фінансуватися також з обласного бюджету, за рахунок кредитних коштів.