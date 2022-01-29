Кременчуцьке ШРБУ цьогоріч планує придбати техніки на 23 млн гривень

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 145

У тому числі — 8 автомобілів

КП«Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхово-ремонтне будівельне управління» планує придбати техніки на 23 млн грн. Така сума фігурує у Програмі утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі. Зокрема, йдеться про 16 одиниць техніки, із них 8 автомобілів.

Судячи з показників Програми, частина фінансування цих обновок перейде на наступний, 2023 рік, оскільки там заплановано 81 млн грн, а нових одиниць техніки — 7.

Що планується купити у 2022 році





№ п/п Найменування автомобілів та техніки Орієнтована кількість, шт на 2022 рік 1 Автогрейдер 1 2 Розприскувач зв’язуючих речовин 1 3 Автомобіль-самоскид вантажопідйомністю 12 т 2 4 Автомобіль-самоскид вантажопідйомністю 20 т 2 5 Автомобіль легковий типу «седан» 1 6 Автомобіль легковий типу «універсал» 1 7 Автомобіль вантажопасажирський 1 8 Автомобіль вантажний «аварійна майстерня» 1 9 Компрессор з відбійними молотками 1 10 Маслостанція з відбивними молотками 1 11 Відрізний пристрій для котка 1 12 Нарізчик швів 1 13 Бензоріз 1 14 Мулососна машина 1





Програма розроблена на три роки. Усього в 2022-2024 роки ШРБУ хоче витратити на техніку 42 млн грн з міського бюджету. Однак у розписі по роках фігурують інші суми:

23 млн грн — на 2022 рік;

81,5 млн грн — на 2023 рік;

11 млн грн — на 2024 рік.

Але програма може фінансуватися також з обласного бюджету, за рахунок кредитних коштів.