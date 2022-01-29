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Кременчуцьке ШРБУ цьогоріч планує придбати техніки на 23 млн гривень

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 145

 

У тому числі — 8 автомобілів

КП«Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхово-ремонтне будівельне управління» планує придбати техніки на 23 млн грн. Така сума фігурує у Програмі утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі. Зокрема, йдеться про 16 одиниць техніки, із них 8 автомобілів.

Судячи з показників Програми, частина фінансування цих обновок перейде на наступний, 2023 рік, оскільки там заплановано 81 млн грн, а нових одиниць техніки — 7.

Що планується купити у 2022 році


п/п

Найменування автомобілів та техніки

Орієнтована кількість, шт

на

2022 рік

1

Автогрейдер

1

2

Розприскувач зв’язуючих речовин

1

3

Автомобіль-самоскид вантажопідйомністю 12 т

2

4

Автомобіль-самоскид вантажопідйомністю 20 т

2

5

Автомобіль легковий типу «седан»

1

6

Автомобіль легковий типу «універсал»

1

7

Автомобіль вантажопасажирський

1

8

Автомобіль вантажний «аварійна майстерня»

1

9

Компрессор з відбійними молотками

1

10

Маслостанція з відбивними молотками

1

11

Відрізний пристрій для котка

1

12

Нарізчик швів

1

13

Бензоріз

1

14

Мулососна машина

1


Програма розроблена на три роки. Усього в 2022-2024 роки ШРБУ хоче витратити на техніку 42 млн грн з міського бюджету. Однак у розписі по роках фігурують інші суми:

  • 23 млн грн — на 2022 рік;

  • 81,5 млн грн — на 2023 рік;

  • 11 млн грн — на 2024 рік.

Але програма може фінансуватися також з обласного бюджету, за рахунок кредитних коштів.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ШРБУ автомобіль план
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