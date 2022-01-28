Кременчужанка хотіла повернути гроші за проїзний квиток для дитини, але у КТУ їй відмовили

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 346

Жінка купила його, щоб її дитина могла їздити до школи, а тут ввели дистанційне навчання

28 січня до нашої редакції звернулася кременчужанка Тетяна і розповіла, що хотіла повернути гроші за проїзний квиток на громадський транспорт, але у Кременчуцькому тролейбусному управлінні з цим відмовили. Жінка бідкається, що 26 січня вона купила квиток за 120 грн для своєї дитини, щоб та могла їздити до школи, а сьогодні стало відомо про дистанційне навчання, і квиток у лютому не знадобиться.

Тетяна розповіла, що разом з нею до КТУ приходили й студенти вишів, але й вони пішли ні з чим.

«ТелеграфЪ» запитав у директора КТУ Олександра Вертюха, чи передбачений механізм повернення грошей назад за проїзний квиток. На це він відповів, що такий механізм не передбачений. Коли люди купують проїзні, у бухгалтерії заповнюють бланки суворої звітності.

І хоч січень ще не закінчився, проте підприємство вже відзвітувалося, гроші вже здали у касу, у банк.