У кременчуцьких лісників з'явився новий човен

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 496 Коментарів: 1

Також лісові господарства області отримають нову державну техніку для охорони лісу від пожеж і браконьєрів

Для Кременчуцького лісгоспу придбали моторний човен українського виробництва за 756 тисяч гривень. Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков.

Влітку відбулося засідання комісії з питань екології та раціонального природокористування обласної ради, де з'ясувалося, що лісники користуються своїм катером вже 50 років. Тепер у них є новий. У комплект до човна придбали ще й двигун за 398 тисяч гривень. Його придбали за кошти обласної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Загалом за минулий рік за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища для Кременчуцького, Миргородського, Гадяцького і Полтавського лісгоспів закупили приладдя для гасіння лісових пожеж:

нові ранцеві вогнегасники;

пожежні рукави;

захисні костюми;

протипожежні плуги;

ранцеві оприскувачі.

Полтавському лісгоспу спрямували кошти на модернізацію, а Кременчуцькому – на придбання телесистеми раннього виявлення лісових пожеж.