У кременчуцьких лісників з'явився новий човен

Також лісові господарства області отримають нову державну техніку для охорони лісу від пожеж і браконьєрів
Для Кременчуцького лісгоспу придбали моторний човен українського виробництва за 756 тисяч гривень. Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков.
Влітку відбулося засідання комісії з питань екології та раціонального природокористування обласної ради, де з'ясувалося, що лісники користуються своїм катером вже 50 років. Тепер у них є новий. У комплект до човна придбали ще й двигун за 398 тисяч гривень. Його придбали за кошти обласної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Загалом за минулий рік за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища для Кременчуцького, Миргородського, Гадяцького і Полтавського лісгоспів закупили приладдя для гасіння лісових пожеж:
Полтавському лісгоспу спрямували кошти на модернізацію, а Кременчуцькому – на придбання телесистеми раннього виявлення лісових пожеж.
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