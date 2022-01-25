ФОПи скаржаться, що втратили страховий стаж через «карантинні» пільги по сплаті ЄСВ

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 513 Коментарів: 2

У Пенсійному фонді це заперечують, кажуть – є поодинокі непорозуміння, які можна виправити

У соцмережах є повідомлення про те, що ФОПи втратили страховий (пенсійний) стаж через «карантинні» пільги по сплаті єдиного соціального внеску в 2020 році. Один з підприємців перевірив це в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду – і, дійсно, побачив, що йому не врахували три місяці стажу, за які він законно не сплачував ЄСВ.





Чому так сталося? І як має бути? З таким питанням ми звернулися до керівників органів Пенсійного фонду у Кременчуці Світлани Лиходій та Романа Ареп’єва. Вони переконують: закон, який звільнив ФОПів від сплати ЄСВ передбачає, що за місяці звільнення має нараховуватися страховий стаж – і він нараховується. Випадки, коли стаж не врахувався – поодинокі, таких звернень небагато.

- Усе залежить від того, як підприємці здавали звітність у податкову. У деяких ФОПів ЄСВ стоїть по нулях, але стаж підтягується. За законом, звільнення від сплати ЄСВ на період карантину враховується у страховий стаж. Якщо він не нарахувався, можливо, людина припустилася помилки, коли здавала звіт. Та з приводу правильності здач звітів - це питання до податкової, яка адмініструє ЄСВ, - коментує Світлана Лиходій, начальник відділу обслуговування громадян Автозаводського району м. Кременчука та Кременчуцького району.

У Кременчуцькій ОДПІ – у відділі, який адмініструє сплату ЄСВ – у свою чергу, повідомили «Телеграфу», що перевіряють правильність складання звітності. Та заперечують, що помилки в обліку страхового стажу могли статися з вини податкової. При цьому з питань врахування стажу радять звертатися у Пенсійний фонд.

Ми уявили, який «футбол» чекає на ФОПів, якщо вони спробують відновити «зниклий» страховий стаж - і звернулися до керівника Головного управління Пенсійного фонду у Полтавський області Володимира Тараторіна та запитали:

- Що робити ФОПу, якщо він з’ясував, що частина його страхового стажу не врахована через карантинні пільги? - Людина має звернутися до будь-якого відділу Пенсійного фонду персонально, вказати свої прізвище, ім’я, по-батькові та ідентифікаційний код, чітко викласти суть проблеми (за який саме період страховий стаж не враховано). Наше завдання – перевірити та дати відповідь заявнику, - каже Володимир Тараторін. Також можна подати звернення через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду.

Що каже закон

Пільги по сплаті ЄСВ вводилися у період посилення карантину в 2020 році Законами: № 533-IX від 29.05.20 р. та № 540-IX від 30.03.20. Відповідно до цих законів, пільги надавалися на три місяці: березень, квітень і травень 2020 року.

Від сплати ЄСВ тимчасово були звільнені:

фізичні особи – підприємці , в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, як провадять незалежну професійну діяльність , а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, як провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, як провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, як підлягають страхуванню на інших підставах.

Особам, яких звільнили від нарахування та сплати ЄСВ за березень, квітень та травень 2020 року, такі періоди включать до страхового стажу для призначення пенсії. При цьому вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів. Відповідну норму внесли до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Втім, є ще один нюанс: ФОПам надали можливість визначити самостійно: скористатися пільгою зі сплати ЄСВ – чи не скористатися. Тим, хто вирішив скористатися, потрібно було у формі №Д5 не показувати ні суму доходу (у березні, квітні та травні 2020 року) та суму ЄСВ. Але якщо підприємець показував дохід – він мав і сплатити ЄСВ.