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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі баскетболісти вийши у фінальні змагання Гімназіади Полтавщини

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 96

Вітаємо наших спортсменів

19 січня у спортивному залі КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова відбулися зональні змагання з баскетболу 3х3 в залік IV Гімназіади Полтавщини.

Змагання проходили серед юнаків 2005-2006 року народження. У напруженому протистоянні наші хлопці здобули друге місце. Це дозволить нашим спортсменам грати 26 січня у фінальних змаганнях у Лубнах.

 
За підсумками змагань:

  • І місце – Горішні Плавні
  • ІІ – Кременчук
  • ІІІ – Глобинське МТГ
  • ІV – Градизька ТГ
  • V – Нова Галещина

Разом з кременчуцькою командою у Лубнах зіграє команда з Горішніх Плавнів. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: КДЮСШ ім. Олімпійського чемпіона В. Кисельова
Теги: баскетбол
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