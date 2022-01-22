Кременчуцькі баскетболісти вийши у фінальні змагання Гімназіади Полтавщини

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 96

19 січня у спортивному залі КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова відбулися зональні змагання з баскетболу 3х3 в залік IV Гімназіади Полтавщини.

Змагання проходили серед юнаків 2005-2006 року народження. У напруженому протистоянні наші хлопці здобули друге місце. Це дозволить нашим спортсменам грати 26 січня у фінальних змаганнях у Лубнах.



За підсумками змагань:

І місце – Горішні Плавні

ІІ – Кременчук

ІІІ – Глобинське МТГ

ІV – Градизька ТГ

V – Нова Галещина

Разом з кременчуцькою командою у Лубнах зіграє команда з Горішніх Плавнів.