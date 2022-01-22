Кременчуцькі баскетболісти вийши у фінальні змагання Гімназіади Полтавщини
Сьогодні, 09:04
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Вітаємо наших спортсменів
19 січня у спортивному залі КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова відбулися зональні змагання з баскетболу 3х3 в залік IV Гімназіади Полтавщини.
Змагання проходили серед юнаків 2005-2006 року народження. У напруженому протистоянні наші хлопці здобули друге місце. Це дозволить нашим спортсменам грати 26 січня у фінальних змаганнях у Лубнах.
За підсумками змагань:
- І місце – Горішні Плавні
- ІІ – Кременчук
- ІІІ – Глобинське МТГ
- ІV – Градизька ТГ
- V – Нова Галещина
Разом з кременчуцькою командою у Лубнах зіграє команда з Горішніх Плавнів.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: КДЮСШ ім. Олімпійського чемпіона В. Кисельова
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