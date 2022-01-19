Проєкт пам'яті: кременчуцька молодь про Героїв російсько-української війни

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ВПУ-7 спільно з ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» розпочали новий проєкт пам’яті «Живи і пам'ятай».

- У війни немає обличчя. У війни немає віку, статі та національності… Війна жахлива. Війна не вибирає. Щодня в музеї АТО Вищого професійного училища №7 ми говоримо про подвиг. Щомісяця ми згадуємо Героїв, які віддали свої життя, виборюючи нашу країну. Вже майже 8 років ми дякуємо тим, хто йшов дорогами сучасної війни і тим, хто їх чекав, - розповів керівник ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков.

У проєкті про Героїв російсько-української війни «Живи і пам'ятай» згадали про Віталія Каракулу.

Каракула Віталій Олександрович - солдат 44-ї окремої артилерійської бригади. Загинув 16 січня 2015 року під час обстрілу з РСЗВ «Град» в районі с. Отрадівка, Бахмутського району, Донецької області – снаряд потрапив у бліндаж. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).