Проєкт пам'яті: кременчуцька молодь про Героїв російсько-української війни

У музеї АТО Вищого професійного училища №7 щодня говорять про подвиг
ВПУ-7 спільно з ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» розпочали новий проєкт пам’яті «Живи і пам'ятай».
У проєкті про Героїв російсько-української війни «Живи і пам'ятай» згадали про Віталія Каракулу.
Каракула Віталій Олександрович - солдат 44-ї окремої артилерійської бригади. Загинув 16 січня 2015 року під час обстрілу з РСЗВ «Град» в районі с. Отрадівка, Бахмутського району, Донецької області – снаряд потрапив у бліндаж. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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