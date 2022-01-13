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Уряд ввів державне регулювання цін на продукти: список

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

 

Вони діятимуть до кінця карантину

Кабмін запровадив державне регулювання цін на ряд продуктів через їх зростання. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 12 січня.

Цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торговельну націнку понад 10% на:

  • крупу гречану;
  • цукор-пісок;
  • борошно пшеничне вищого ґатунку;
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
  • олію соняшникову;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птицю (тушку курячу);
  • масло вершкове з жирністю 72,5%.

Гранична націнка буде діяти до кінця карантинних обмежень.

Зазначимо, що державне регулювання цін - це популістське рішення, яке зазвичай призводить не до зниження цін на регульовані продукти, а до їх зникнення з полиць магазинів. 

Нагадаємо, що 12 грудня Кабмін ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів. Наприкінці грудня хлібний батон та соняшникову олію внесли до переліку товарів, продавці яких повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання.

На тлі постійного зростання цін на продукти в уряді заговорили про впровадження «продуктових карток». Передбачається, що картки будуть існувати і в електронному - в додатку «Дія». Ймовірно, ці картки будуть схожі на «Карту киянина» та картки «еПідтримка» (1000 гривень за вакцинацію), які вже діють в Україні.

Поки що влада не назвала критерії отримання продуктових карток. Відомо, що талони призначаються для малозабезпечених. За різними підрахунками, в Україні наразі налічується від 20% до 50% бідного населення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ціни Кабмін
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