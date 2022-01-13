Уряд ввів державне регулювання цін на продукти: список

Кабмін запровадив державне регулювання цін на ряд продуктів через їх зростання. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 12 січня.
Цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торговельну націнку понад 10% на:
Гранична націнка буде діяти до кінця карантинних обмежень.
Зазначимо, що державне регулювання цін - це популістське рішення, яке зазвичай призводить не до зниження цін на регульовані продукти, а до їх зникнення з полиць магазинів.
Нагадаємо, що 12 грудня Кабмін ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів. Наприкінці грудня хлібний батон та соняшникову олію внесли до переліку товарів, продавці яких повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання.
На тлі постійного зростання цін на продукти в уряді заговорили про впровадження «продуктових карток». Передбачається, що картки будуть існувати і в електронному - в додатку «Дія». Ймовірно, ці картки будуть схожі на «Карту киянина» та картки «еПідтримка» (1000 гривень за вакцинацію), які вже діють в Україні.
Поки що влада не назвала критерії отримання продуктових карток. Відомо, що талони призначаються для малозабезпечених. За різними підрахунками, в Україні наразі налічується від 20% до 50% бідного населення.
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