Автономний гранатовий потяг запустили у Кременчуці

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 2 410

Кременчужани жартують у соцмережех, що це може бути

Читач Валерій надіслав до редакції Телеграфа відео, як задимівся комунальний автобус №25. Читачі у соцмережах жартують, що в автобусі обрали нового Папу Римського, або це ноу-хау - автономний потяг, або своєрідний газенваген.

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