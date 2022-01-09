Автономний гранатовий потяг запустили у Кременчуці

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Кременчужани жартують у соцмережех, що це може бути
Читач Валерій надіслав до редакції Телеграфа відео, як задимівся комунальний автобус №25.
Читачі у соцмережах жартують, що в автобусі обрали нового Папу Римського, або це ноу-хау - автономний потяг, або своєрідний газенваген.
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