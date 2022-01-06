Через коронавірус померли дві літні кременчужанки

Сьогодні, 20:24 Переглядів: 158

Сьогодні, 6 січня, в Кременчуці зареєстрували 48 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 27 жінок віком від 30 до 87 років, 19 чоловіків віком від 19 до 82 років та 2 дитини - 1 та 17 років.

Із них 45 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще троє - лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 87 пацієнтів.

Одужало 92 кременчужанина.

На жаль, померли 76-річна та 78-річна невакциновані жінки.

Всього від початку пандемії в Кременчуці зареєстрували 18 041 випадок хвороби: одужало 16 509, померло 652.