«Хто проявить більше характеру - стане володарем кубка»: завтра у Кременчуці фінал Кубку України

Вчора, 23:28 Переглядів: 125

Кременчуцька команда пропустила вчара до фіналу Сокіл, а сьогодні оформила путівку для себе

Сьогодні, 5 січня, хокейний клуб «Кременчук» став другим фіналістом Кубку України-2022. Команда Олександра Савицького перемогла в протистоянні за вихід до вирішальної стадії херсонський «Дніпро».

«Кременчук» - «Дніпро» (Херсон) – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Созонов (Баснєв, - подв. більш.), 04:09. 2:0 – Толстушко (Савченко, - більш.), 04:59. 2:1 – Бандуркін (Басков, - більш.), 13:33. 3:1 – Савченко (Ворона), 38:02. 4:1 – Савченко (Ворона), 53:13. 5:1 – Казьянін (Дубінін, Сібілевич), 54:11.

Кременчук: Мустафін (Гордюшин). Тимофєєв – Григорян, Казьянін – Дубінін – Денискін, Серанов – Ворона, Гриценко – Забавін – Созонов, Савицький – Матусевич, Хришпенць – Савченко – Баснєв, Грицьких – Сенік, Толстушко – Сібілевич – Горлушко

Дніпро: Писаренко (Сулютин). Саврицький – Голубич, Попов – Хамматов – Зайцев, Павлов – Ратушний, Кирющенков – Бандуркін – Басков, Кардашов – Будько, Дворник – Сергєєв – Тищенко, Булах, Русаков, Панков.

Свою перевагу господарі позначили, отримавши в самому дебюті гри подвійну більшість. Завдяки шайбам Созонова і Толстушка «Кременчук» повів 2:0 і надалі будував гру, відштовхуючись від цього результату.

Реалізувавши зусиллями зв’язки новачків Басков – Бандуркін більшість, «Дніпро» одну шайбу відіграв. Остаточно зняв питання про переможця дубль Івана Савченка. Правда, між цими голами в Дніпра» була гарна нагода за рахунку 3:1 повернутися. То коли Алєксєй Басков виконував боліт. Нападник херсонців начебто все зробив правильно – розхитав Мустафіна, кидав уже майже в порожні ворота, але підняв шайбу занадто високо. Точку у матчі поставив Казьянін – 5:1!

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Ми завжди плануємо розпочинати ігри активно, сьогодні нам пощастило, що у нас нападники добре грали та заробляли видалення. Молодці, гарно їх використовували.

- Чому у вирішальному матчі кругового турніру за вихід у фінал зробили ставку на воротаря Мустафіна, який до цього не грав на Кубку?

- У нас три рівноцінні воротарі, але з ранку вирішили поставити Мустафіна, і він нас сьогодні не підвів. Усі хлопці готові, рвуться у бій.

Я залишився задоволений грою усієї команди, всі амплуа виконали свою роботу. Не можу сказати, що на відмінно, але на тверду четвірку.

- Чи встигла команда відновитися від вчорашнього матчу із «Соколом» і вистачить сил на завтрашній фінал з киянами?

- Три матчі грати за три доби важко, достатньо сил витрачено, але постараємося відновитися швидко та за рахунок характеру компенсувати фізичну та психологічну втому. Хто проявить більше характеру та бажання, той стане володарем кубка.

Головний тренер «Дніпра» Віктор Богатирьов:

– Не вистачило нас сьогодні, бо заробили багато вилучень. Десять хвилин зіграли, а в нас вже 6 хвилин штрафу та 0:2 на табло. Звичайно, далі було тяжко. Багато вилучень у нас швидше всього через те, що грали в три п'ятірки третю гру. До хлопців із самовіддачі питань немає, були сьогодні добрі гольові моменти, треба було забивати, але не змогли.

Нам трохи не вистачає, так як «коротка» лавка запасних.

Завтра, 6 січня, о 18.30 Кременчук у фіналі зіграє з ХК Сокіл. Матч відбудеться на льодовій арені Айсберг.