Базу з двома футбольними полями планують побудувати у Кременчуці

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 1 075 Коментарів: 3

У Кременчуці планують побудувати базу з двома футбольними полями. Про це «Телеграфу» повідомив президент ФК «Кремінь» Сергій Ковнір. У перспективі планують побудувати два повнорозмірних футбольних поля: зі штучним та натуральним покриттям.

За інформацією «Телеграфа», землю планували виділити в районі Першого Занасипу, цю ж інформацію підтвердив Сергій Ковнір.

- За зразок брали проєкт бази «Вереса». Внесли деякі зміни - розширили адміністративну будівлю й збільшили кількість місць на одну сторону, для отримання атестації, - зауважив Сергій Ковнір. - Поле плануємо побудувати за пів року, інше будівництво не менше 2-3 років.

Щодо вартості будівництва президент ФК «Кремінь» не уточнив.

За його словами, наприкінці січня на розгляд мерії мають подати ескізний проєкт будівництва бази. Далі для виділення земельної ділянки - необхідно, щоб депутати підтримали рішення про виділення земельної ділянки.

Для порівняння футбольна база «Вереса» матиме три футбольні поля, трибуну на 1500 місць та адміністративну будівлю, паркінг, житло, харчоблок та медичний блок. На базі тренуватиметься основна, молодіжна та жіноча команда «Верес». Територія забудови - 8 га. На сьогодні відбувся тендер та проведена підготовка землі під будівництво.

До осені планували побудувати два поля, проте до зими встигли лише підготувати землю.