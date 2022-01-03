Божевілля у Голлівуді – побили навіть рефері: непереможний Вихрист двічі побував у нокдауні

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 1 162

В ніч проти неділі, 2 січня, в Голлівуді, США, непереможний український надважковаговик Віктор Вихрист здобув свою найбільш значиму перемогу на професійному ринзі. Він переміг технічним нокаутом в другому раунді українсько-грузинського джорнімена Яго Кіладзе. Протягом бою Вихрист двічі побував у нокдаунах, Кіладзе - тричі.

Відомий американський тренер Стейсі Маккінлі в компанії з українським проспектом надважкої ваги Віктором Вихристом а також із менеджерами Вихриста Андрієм Котельником і Петром Мисишиним. Цікаво, що Стейсі Маккінлі, відомий за роботою з такими зірками світового боксу, як Майк Тайсон, Рікардо Майорка, Рей Мерсер, Шеннон Бріггс та інші

Загалом хедлайнером турніру в Голлівуді був бій між колишнім володарем титулу «тимчасового» чемпіона WBA і претендентом на титул WBC Луїсом Ортісом з Куби та ексчемпіоном світу за версією IBF, американцем Чарльзом Мартіном. Бій матиме статус відбіркового на титул IBF, яким нині володіє боксер з України Олександр Усик.

Віктор Вихрист поряд з легендою світового боксу Евандером Голіфілдом - абсолютним чемпіоном світу в крузервейті і єдиним в історії профі-боксу чотириразовим чемпіоном світу у хевівейті

Напередодні відбулося зважування та «битва поглядів». Яго Кіладзе розповів, що пройшов довгий тренувальний збір й зараз перебуває й хорошій фізичній формі.

- Планую продемонструвати свою техніку, майстерність і силу в бою проти Кіладзе. Люблю змагатися і це велика можливість для мене. Я знаю, що маю показати крутий перформанс, - зауважив Віктор Вихрист напередодні бою.

Давайте повернемося до бою Вихриста. Вже на першій хвилині цієї божевільної битви Вихрист відправив суперника в нокдаун потужною двійкою у голову. Той піднявся і вже сам коротким правим прямим назустріч відправив Вихриста у нокдаун - перший у профі-кар'єрі. В першому раунді у Вихриста пройшов ще один боковий у щелепу - другий нокдаун у Кіладзе.

У другому раунді Кіладзе перехопив атаку Вихриста і ще раз відправив того у нокдаун коротким правим у голову. Відповідь Вихриста незабарилася - після двійки у голову Кіладзе у третьому нокдауні! Кіладзе піднявся на ноги і кивнув, коли рефері запитав, чи може він продовжувати бій. Однак Кіладзе повело праворуч, коли його попросили підійти вперед. Це спонукало рефері Самюеля Бургоса зупинити бій, зафіксувавши перемогу Вихриста технічним нокаутом на 1.44 хв другого раунду. Повне відео за посиланням.

Розлючений Кіладзе не погодився з цим рішенням і навіть штовхнув рефері. Також він не підійшов до рефері під час оголошення результату бою.

- Почував себе дуже впевнено в бою, - сказав у післяматчевому коментарі Віктор Вихрист. - Це була велика перемога для моєї кар'єри. Попереду у нас багато роботи, але я пишаюся цією перемогою сьогодні. Зупинка була, безумовно, неочікуваною, але з огляду на те, як йшли справи, вона була неминучою.

Для Віктора Вихриста це дев'ята перемога у профі-кар'єрі і сьома нокаутом, яка показала, над чим треба працювати в майбутньому.

Нагадаємо, що Віктор Вихрист народився у Власівці Кіровоградської області. Свої перші кроки у боксі робив у СДЮШОР під керівництвом тренера Олександра Ляхового. У січні 2020 році перейшов з аматорів у професіонали, коли його посунули у збірній, як основного претендента на Олімпійські ігри. Віктор Вихрист з цього часу співпрацює з німецькою промоутерською компанією ЕС Boxing Promotion під псевдонімом Віктор Фауст. Зараз тренером нашого боксера є Бюлент Башер з Німеччини.