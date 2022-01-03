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Кременчук, Полтавщина

Міа Белла, Теона та Серафім: як називали новонароджених малюків на Полтавщині у 2021 році

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 9

 

З початку 2021 року в області батькам видали понад 8 тисяч свідоцтв про народження

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) повідомило, що у 2021 році органи державної реєстрації актів цивільного стану на Полтавщині реєстрували як традиційні, так і маловживані імена новонароджених малюків.

Мелодичність, релігійні вподобання, співзвучність з прізвищем та по батькові, мода чи вплив родичів – невичерпний список підстав, на які орієнтуються мешканці області під час вибору імені своїм дітям.

Серед найпоширеніших жіночих імен на Полтавщині були: Анастасія, Аліса, Марія, Олександра, Поліна, Соломія, Софія та Уляна. Серед чоловічих – Артем, Дмитро, Захар, Єгор, Максим.

А от серед рідковживаних жіночих імен фахівці юстиції реєстрували: Власта, Зухра, Ділара, Лірра, Любава, Міа Белла, Саміра та Теона. Хлопчикам також давали нетрадиційні імена, зокрема Алан, Даніель, Серафім та Тадей.

З початку 2021 року на Полтавщині видали понад 8 тисяч перших документів малюків – свідоцтв про народження.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mamovediya.com.ua
Теги: имена діти новонароджені
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