Міа Белла, Теона та Серафім: як називали новонароджених малюків на Полтавщині у 2021 році

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) повідомило, що у 2021 році органи державної реєстрації актів цивільного стану на Полтавщині реєстрували як традиційні, так і маловживані імена новонароджених малюків.
Мелодичність, релігійні вподобання, співзвучність з прізвищем та по батькові, мода чи вплив родичів – невичерпний список підстав, на які орієнтуються мешканці області під час вибору імені своїм дітям.
Серед найпоширеніших жіночих імен на Полтавщині були: Анастасія, Аліса, Марія, Олександра, Поліна, Соломія, Софія та Уляна. Серед чоловічих – Артем, Дмитро, Захар, Єгор, Максим.
А от серед рідковживаних жіночих імен фахівці юстиції реєстрували: Власта, Зухра, Ділара, Лірра, Любава, Міа Белла, Саміра та Теона. Хлопчикам також давали нетрадиційні імена, зокрема Алан, Даніель, Серафім та Тадей.
З початку 2021 року на Полтавщині видали понад 8 тисяч перших документів малюків – свідоцтв про народження.