У «Нафтохіміку» пройшов традиційний новорічний бліц-турнір з шахів: хто переміг

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 387 Коментарів: 1

25 грудня в спортивному комплексі «Нафтохімік» відбувся традиційний новорічний бліц-турнір на призи ПАТ «Укртатнафта». Про це повідомив у фейсбуці тренер Андрій Зазуляк.

У змаганні взяли участь 23 учасники від 4-го розряду до кандидатів у майстри спорту, грали як і діти 2014 року народження, так і дорослі.



У підсумку такі результати:

1 місце, як і очікувалось, виборов КМС Віктор Аміров – 8.5 з 9;

2 місце – КМС Тарас Дацук (7);

3 місце та кращий результат серед 1 розрядів показав Михайло Швачич, який лише за додатковими показниками поступився Тарасу.

Серед 2 розрядів не було рівних 9-річному Андрію Карпову – 6 очок, пристойний результат! 2 місце серед 2 розрядів завоював Максим Поливко (4.5), а 3 місце – Віктор Акімочкін (4).

Серед 3 розрядів:

1 місце – Михайло Ходаковський (5);

2 місце – Арсеній Задорожний (4.5);

3 місце – Гордій Бруслиновський (4).

Серед 4 розрядів:

1 місце – Давид Бабіченко (4);

2 місце – Нікіта Харчуков (3.5);

3 місце – Герман Сакін (3).

Серед дівчат:

1 місце – Аліса Романченко (5) – єдина учасниця, яка втримала нічию проти переможця змагання;

2 місце – Анна Здоровець (4.5);

3 місце – Марина Сьоміна (4.5).

Нагороджував переможців президент Федерації шахів Кременчука Василь Хоменко.