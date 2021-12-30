У «Нафтохіміку» пройшов традиційний новорічний бліц-турнір з шахів: хто переміг

У змаганні взяли участь 23 учасники
25 грудня в спортивному комплексі «Нафтохімік» відбувся традиційний новорічний бліц-турнір на призи ПАТ «Укртатнафта». Про це повідомив у фейсбуці тренер Андрій Зазуляк.
У змаганні взяли участь 23 учасники від 4-го розряду до кандидатів у майстри спорту, грали як і діти 2014 року народження, так і дорослі.
У підсумку такі результати:
- 1 місце, як і очікувалось, виборов КМС Віктор Аміров – 8.5 з 9;
- 2 місце – КМС Тарас Дацук (7);
- 3 місце та кращий результат серед 1 розрядів показав Михайло Швачич, який лише за додатковими показниками поступився Тарасу.
Серед 2 розрядів не було рівних 9-річному Андрію Карпову – 6 очок, пристойний результат! 2 місце серед 2 розрядів завоював Максим Поливко (4.5), а 3 місце – Віктор Акімочкін (4).
Серед 3 розрядів:
- 1 місце – Михайло Ходаковський (5);
- 2 місце – Арсеній Задорожний (4.5);
- 3 місце – Гордій Бруслиновський (4).
Серед 4 розрядів:
- 1 місце – Давид Бабіченко (4);
- 2 місце – Нікіта Харчуков (3.5);
- 3 місце – Герман Сакін (3).
Серед дівчат:
- 1 місце – Аліса Романченко (5) – єдина учасниця, яка втримала нічию проти переможця змагання;
- 2 місце – Анна Здоровець (4.5);
- 3 місце – Марина Сьоміна (4.5).
Нагороджував переможців президент Федерації шахів Кременчука Василь Хоменко.
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