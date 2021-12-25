Де в Кременчуці відключатимуть світло 26 грудня: адреси

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 0

«Полтаваобленерго» попереджає, що 26 грудня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина полягає у проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Василя Симоненка;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Чайковського;

вул. Луначарського;

пров. Кутузова;

пров. Андрія Ізюмова;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: