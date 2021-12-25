Де в Кременчуці відключатимуть світло 26 грудня: адреси
Сьогодні, 17:01
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Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає, що 26 грудня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина полягає у проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- пров. Кутузова;
пров. Андрія Ізюмова;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пров. Градизький;
- пров. Бакинський,;
- пров. Західний;
- пров. Бригадний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Нечая;
- пр. Старицького;
- пр. Бригадний;
- пр. Липневий.
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