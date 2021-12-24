«Каїссу» відвідав Святий Миколай: 35 юних шахістів змагалися на турнірі зі швидких шахів

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 237

«Каїссу» відвідав Святий Миколай. У минулі вихідні відбулися змагання до Дня Святого Миколая, коли 35 юних шахістів з ДЮСШ м. Олександрії та «Авангарду» з Кременчука, а також клубів «Нафтохімік» і «Каїсса» змагалися два дні в турнірі зі швидких шахів в 9 турів.

У турнірі брали участь практично усі кращі юні шахісти Кременчука за винятком першорозрядників, які в цей же час грали у вищій лізі міста, і там чомусь їх було більше, ніж дорослих.

Після першого дня змагань здавалося, що найбільш досвідчений та старший за віком Віктор Акімочкін з «Нафтохіміка», який мав 4 перемоги, легко переможе в змаганнях. Але з цим не погодився Мирослав Кухарчук з «Нафтохіміка», котрий також мав 4 очки та в підсумку переміг супротивника.

Мирослав Кухарчук зіграв в нічию в черговому турі з Максимом Ємцем з «Каїсси» та поступився першим місцем Іллі Мальцеву з «Каїсси», який сумів переграти В. Акімочкіна. Але і Іллі не вдалося утримати лідерство, хоча в останній партії, у котрій він помилився і програв, досить було зіграти в нічию, щоб стати одноосібним переможцем. Така ж невдача чекала в останньому турі М. Кухарчука, для котрого нічия забезпечувала 3 місце.

Першим завдяки перемозі в останньому турі став М. Ємець з 7 очками, випередивши за коефіцієнтом Бухгольца І. Мальцева та Миколу Берегового з «Нафтохіміка», котрий також вдало фінішував в день свого тезки.

Чемпіон міста, учасник першості світу Михайло Грищенко, який, на жаль, через сімейні обставини покидає Кременчук, вручив переможцю перехідний кубок на честь Дня Святого Миколая. А усіх учасників змагань привітав та вручив набори солодощів депутат міськради Олександр Ющенко.

Окремо були нагороджені:

краща серед дівчат Вікторія Сокур з Олександрії,

кращий серед 4-х розрядів Дмитро Дашко з «Каїсси»,

кращий серед 3-х розрядів Олексій Стависький з Олександрії.

Вдалим напередодні став фініш чемпіонату міста з шахів серед дорослих для дебютанта-вихованця «Каїсси» Артема Титянюка, котрий в останній партії в кращій позиції запропонував нічию Тетяні Хоменко, з якою вона погодилась. У підсумку Артем став третім після переможця, кандидата в майстри спорту Володимира Бондаря з Горішніх Плавнів та другого призера, багаторазового чемпіона Кременчука, кандидата в майстри спорту Віктора Амірова.