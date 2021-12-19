Нового президента обрала Федерація боксу Кременчука

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У Міському палаці культури відбулися збори боксерської спільноти Кременчука. 17 грудня обрали нового президента Федерації боксу Кременчука. Керівник СДЮШОР Олег Гончар покинув посаду президента Федерації боксу Кременчука за власним бажанням. Він очолював Федерацію боксу Кременчука 7 років, з 2014 року, коли замінив на посаді Володимира Коваленка. Одноголосним рішенням присутніх новим президентом Федерації обрали 36-річного Віталія Валерійовича Марченка. Почесним президентом Федерації боксу Кременчука переобрали Володимира Коваленка.

«Нашу роботу оцінять інші»

Перед тим як скласти повноваження президента Федерації боксу Кременчука Олег Гончар відзвітувався про проведену роботу. Та поділився з «Телеграфом» про причини покидання посту.

Президент Федерації боксу Кременчука (2014-2021) Олег Гончар

- На місці не стоїмо, але нашу роботу оцінять інші. Якщо людина працює й намагається, щось зробити, то це видно. За себе говорити не буду, але результати, які ми показуємо й про які говорять – це досить важливо.

- Чому прийняли рішення покинути посаду?

- Президент – це людина, який крім організаційних питань має можливість допомогти боксерам, у мене на жаль на даний момент немає такої можливості. Тому ми у зв’язці в Віталієм Валерійовичем обговорювали ці питання. Думаю, що у цій ситуацій буде набагато краще, коли людина, яка має бажання та можливості – допоможе нашим хлопцям.

Нагадаємо, що у зв’язку з децентралізацією Кременчуцька спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву буде більш автономною. СДЮШОР матиме свою бухгалтерію, а й на одно більше відповідальності та паперової роботи за мінімального фінансування.

«У нас хороший тренерський штаб»

Новий президент Федерації боксу Кременчука Віталій Марченко розповів, що народився у Києві, проте мешкає у Кременчуці.

- Для мене велика честь, що наша школа олімпійського резерву запропонувала посаду президента. Звичайно, ми всіма можливостями будемо підтримувати нашу молодь у цей непростий час, - виступив перед присутніми новий керівник Віталій Марченко.

Новий президент Федерації боксу Кременчука Віталій Марченко

За інформацією «Телеграфу» Віталій Валерійович Марченко - син керівника Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Валерія Марченка. Свої перші кроки у боксі Віталій Марченко робив саме у СДЮШОР під керівництвом тренерів Олега Гончара та Валерія Бражника. Віталій Марченко підприємець,працює в енергетичному комплексі, у сфері послуг та перевезень. Він засновник та керівник ТОВ «Енергоресурс», засновник ТОВ «Альфа груп 77».

- Дуже позитивно відреагував на пропозицію свого тренера Олега Гончара очолити Федерацію боксу Кременчука. Зі свого боку розумію та бачу перспективу розвитку боксу у Кременчуці. У нас хороший тренерський штаб, який дозволить виховувати олімпійських чемпіонів, нових зірок, нових переможців.

- Віталію Валерійовичу, Ви вже встигли ознайомитися з кременчуцькими школами боксу? Встигли поспілкуватися з тренерами?

- Ще ні. Я добре знаю нашу школу боксу. На жаль, поки з нашими тренерами не знайомий.

- Чи є план розвитку боксу у Кременчуці?

- Так. Ми зберемо колегію з тренерів й проведемо збори на яких визначимо план для розвитку боксу у Кременчуці.