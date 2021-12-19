Вдвічі більше подарунків: кошти кременчужан пішли на інше обладнання

Волонтерка з Кременчука Тетяна Ященко на свої сторінці розповіла, що зібрані кошти пішли на інший апарат. Благодійними забігами та грошовими переказами небайдужі збирали на Цитоспін 4 для відділення онкогематології. Оскільки у вересні цього року місцева влада Полтави виділила кошти на придбання Цитоспіну, волонтери спрямували кошти на інший апарат.

- Після того, як ми дізналися про закупівлю Цитоспіну лікарнею, прийняли рішення, перенаправити кошти на інше не менш необхідне обладнання для дітей у відділенні онкогематології - біохімічний аналізатор. У лікарні є біохімічний аналізатор, та він на жаль вже старенький. Я можу сказати лише одне, бачили б ви щасливі очі медперсоналу, який тепер працює на сучасному новому аналізаторі.

Я була щаслива бачити та розуміти, що кожна ваша гривня, кожен репост, кожен крок, кожна крапля поту учасників наших забігів, кожна нервова клітина організаторів забігу, кожне слово і кожна літера у організації та втіленні у життя цього проекту, все, що пов'язане з Благодійним фондом «Намалюй щастя» та дитячим відділенням онкогематології у Полтавській клінічній лікарні, не даремно, - розповіла волонтерка Тетяна Ященко.