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Кременчук, Коронавірус / Карантин

16 кременчужан інфікувалися коронавірусом, одужало від цієї хвороби 15 пацієнтів

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 573

 

Протягом доби помер чоловік 83 років

11 грудня в місті зареєстрували 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 9 жінок віком від 18 до 81 року та 7 чоловіків віком від 40 до 85 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 10 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 – лікуються в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 186 пацієнтів. Одужало 15 людей.

На жаль, помер один чоловік 83 років, невакцинований.

Загалом в Кременчуці налічують 17 027 хворих, одужало 14 556, померло 580.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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