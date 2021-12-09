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Кременчук, Благодійність

Трирічний кременчужанин Михаїл Борщенко потребує допомоги у боротьбі з пухлиною мозку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 153

 

Хлопчик зараз знаходиться у дитячій лікарні

Юний кременчужанин потребує термінової допомоги у боротьбі з пухлиною мозку. Трирічний Михаїл Борщенко знаходиться зараз у тяжкому стані у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. У хлопчика виявили пухлину мозку - ситуація критична.

 

Хлопчика з відділення анестезіології та інтенсивної терапії переводять у центр нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН Києва.

Потрібне дороге лікування у лікарні та операції, можлива не одна хіміотерапія. Родина прохає про допомогу. 

Реквізити для надання допомоги: номер картки 5168 7573 9928 0223 (мама Борщенко Олена Володимирівна) або ще одна картка мами 5104 7700 2904 6267
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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