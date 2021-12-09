Трирічний кременчужанин Михаїл Борщенко потребує допомоги у боротьбі з пухлиною мозку

Юний кременчужанин потребує термінової допомоги у боротьбі з пухлиною мозку. Трирічний Михаїл Борщенко знаходиться зараз у тяжкому стані у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. У хлопчика виявили пухлину мозку - ситуація критична.
Хлопчика з відділення анестезіології та інтенсивної терапії переводять у центр нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН Києва.
Потрібне дороге лікування у лікарні та операції, можлива не одна хіміотерапія. Родина прохає про допомогу.
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