Трирічний кременчужанин Михаїл Борщенко потребує допомоги у боротьбі з пухлиною мозку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 153

Хлопчик зараз знаходиться у дитячій лікарні

Юний кременчужанин потребує термінової допомоги у боротьбі з пухлиною мозку. Трирічний Михаїл Борщенко знаходиться зараз у тяжкому стані у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. У хлопчика виявили пухлину мозку - ситуація критична.

Хлопчика з відділення анестезіології та інтенсивної терапії переводять у центр нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН Києва.

Потрібне дороге лікування у лікарні та операції, можлива не одна хіміотерапія. Родина прохає про допомогу.

Реквізити для надання допомоги: номер картки 5168 7573 9928 0223 (мама Борщенко Олена Володимирівна) або ще одна картка мами 5104 7700 2904 6267