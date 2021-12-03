Малюки Кременчука залишилися без новорічних ранків

У Кременчуці цьогоріч новорічних ранків для дітей у Міському палаці культури не буде. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістів.
Також не буде критих палаток, великих розважальних програм на площі Перемоги, лише столики з дотриманням карантинних норм.
Зауважимо, що минулого року у місті були вистави у Міському палаці культури, про яку писав навіть офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради та виконкому.
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