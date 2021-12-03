Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Кременчук, Культура

Малюки Кременчука залишилися без новорічних ранків

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 1 428 Коментарів: 4

 

Інформацію озвучили на засіданні виконкому

У Кременчуці цьогоріч новорічних ранків для дітей у Міському палаці культури не буде. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістів. 

- Ранки не проводимо. Театральні вистави згідно вимог, - зауважив мер. 

Також не буде критих палаток, великих розважальних програм на площі Перемоги, лише столики з дотриманням карантинних норм. 

Зауважимо, що минулого року у місті були вистави у Міському палаці культури, про яку писав навіть офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради та виконкому.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: Новий рік ранок новогодние утренники
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

3 906
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:53

лише столики з дотриманням карантинних норм.

!!!!!!smileахаха пойло и жрачка как всегда вне карантинных норм....


20 1
297
Olexander:
Сьогодні, 10:08

Наша область в помаранчевій зоні.Місцеві органи можуть вводити додаткові обмеження .Крайні діти .Чому не вводять обмеження для наприклад "Маркеопту" ,там тісні проходи ,така кількість людей ,ну всі знають які в нас "Маркеопти" ,як нори ,ні пройти нормально нічого.Не послідовний якийсь мер.)І ще ,куди підуть зекономлені на дітях кошти ?На премії чиновникам ? 


24 1
1 389
hunter:
Сьогодні, 10:28

Цитата: Olexander

.Чому не вводять обмеження для наприклад "Маркеопту" 

 

smile Ну Вы прям посягнули на святое в нашем городе.Ну правда на 2 месте,после газетки.smile


13 0
9
Anna:
Сьогодні, 11:49

Мммм, интересненько...
Хорошо бы теперь чтобы кто-то проконтролировал перераспределение выделенных на утренники 200 000грн, о которых в октябрьской статье писали

Может хватит совести тогда на зарплаты воспитателям в сады перераспределить или на ремонты тех же садов...

Воспитателей за свой счет как отправляли так и отправляют...


9 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх