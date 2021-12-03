Малюки Кременчука залишилися без новорічних ранків

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 1 428 Коментарів: 4

У Кременчуці цьогоріч новорічних ранків для дітей у Міському палаці культури не буде. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістів.

- Ранки не проводимо. Театральні вистави згідно вимог, - зауважив мер.

Також не буде критих палаток, великих розважальних програм на площі Перемоги, лише столики з дотриманням карантинних норм.

Зауважимо, що минулого року у місті були вистави у Міському палаці культури, про яку писав навіть офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради та виконкому.