За новорічним настроєм – до галереї: там відкрилася виставка, присвячена зимовим святам

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 278

Там же можна побачити філателістичну виставку та путівник романтичних місць Кременчука

У вас немає новорічного настрою? Тоді вам до Кременчуцької художньої галереї! Днями там відкрилася остання у цьому році виставка, присвячена Різдву та ювілею Кременчука.

На виставці представлені напрацювання 50 митців з різних міст України – Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська, Кривого Рогу, а також з Білорусі. Кременчужани можуть побачити більше 130 творів – це живописні картини, професійні графіки, роботи аквареллю, пастеллю, сангіною, художній текстиль, вишивка, валяння з вовни, кування, кераміка, фотоколажі; а також різножарове мистецтво: пейзажі, портрети, натюрморти, історичні реконструкції, фентезі тощо.

Частина експозиції – це філателістична виставка Merry Christmas – марки, поштівки, конверти на різдвяну тематику з колекції Євгена Бояренка.

- У будь-які часи має бути щось прекрасне, що відігріває душу, - сказала директорка галереї Оксана Бойко на відкритті виставки та подякувала митцям, що представили свої роботи для кременчужан.

Також показали розробку студентки ІІІ курсу Кременчуцького національного університету ім. Остроградського Валерії Тітової – це путівник романтичних місць Кременчука. Серед цих місць Міський сад, набережна, художня галерея тощо.

На відкритті виставки Оксана Бойко презентувала свою роботу – графічне відтворення козацької фортеці, яку побудували у Кременчуці у 1638 році за проєктом французького інженера Гійома Левассера де Боплана. Фортецю називали «Саламандра», бо її неможливо було спалити.

- Турки у своїх описах писали, що з чотирьох боків кілька діб обпалювали, закидали фортецю, а вона горіла, але не здавалася, - коментує мисткиня.

Зовнішня частина споруди була із тесаного каменю, а внутрішня – дерев'яна. Знаходилася вона на ділянці між площею Перемоги та річковим вокзалом, а один з її виходів вів на сучасну вулицю Соборну.

Матеріал про козацьку фортецю у Кременчуці вийде на нашому сайті, слідкуйте за новинами.

Виставка діятиме до 16 січня. Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:

середа-п'ятниця – 10.00-16.00;

субота, неділя – 10.00-16.30;

понеділок, вівторок – вихідні.