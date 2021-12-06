За новорічним настроєм – до галереї: там відкрилася виставка, присвячена зимовим святам

У вас немає новорічного настрою? Тоді вам до Кременчуцької художньої галереї! Днями там відкрилася остання у цьому році виставка, присвячена Різдву та ювілею Кременчука.
На виставці представлені напрацювання 50 митців з різних міст України – Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська, Кривого Рогу, а також з Білорусі. Кременчужани можуть побачити більше 130 творів – це живописні картини, професійні графіки, роботи аквареллю, пастеллю, сангіною, художній текстиль, вишивка, валяння з вовни, кування, кераміка, фотоколажі; а також різножарове мистецтво: пейзажі, портрети, натюрморти, історичні реконструкції, фентезі тощо.
Частина експозиції – це філателістична виставка Merry Christmas – марки, поштівки, конверти на різдвяну тематику з колекції Євгена Бояренка.
Також показали розробку студентки ІІІ курсу Кременчуцького національного університету ім. Остроградського Валерії Тітової – це путівник романтичних місць Кременчука. Серед цих місць Міський сад, набережна, художня галерея тощо.
На відкритті виставки Оксана Бойко презентувала свою роботу – графічне відтворення козацької фортеці, яку побудували у Кременчуці у 1638 році за проєктом французького інженера Гійома Левассера де Боплана. Фортецю називали «Саламандра», бо її неможливо було спалити.
Зовнішня частина споруди була із тесаного каменю, а внутрішня – дерев'яна. Знаходилася вона на ділянці між площею Перемоги та річковим вокзалом, а один з її виходів вів на сучасну вулицю Соборну.
Матеріал про козацьку фортецю у Кременчуці вийде на нашому сайті, слідкуйте за новинами.
Виставка діятиме до 16 січня. Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:
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