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На скільки зріс мінімальний розмір аліментів з 1 грудня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 063

 

Перерахунок дитячих коштів здійснюється автоматично

Відсьогодні платники аліментів збільшать обсяг грошових перерахувань своїм родинам. Подібні зміни обумовлені зростанням мінімального гарантованого розміру аліментів, який складає 50% від прожиткового мінімуму.

З 1 грудня мінімальна зарплата становитиме 6500 грн: на що це вплине

Так, завдяки законодавчому оновленню вартісної оцінки споживчого кошика, щомісячні дитячі кошти  з 1 грудня 2021 року становитимуть:

  • для дітей до 6 років – 1050 гривень;
  • для дітей віком від 6 до 18 років –1309 гривень.

Перерахунок дитячих коштів здійснюється автоматично та не зобов’язує сторін звертатися до органів державної виконавчої служби.

Варто зазначити, що фінансове піклування не обмежується лише встановленою нижньою межею. Аліментні виплати залежать від розміру заробітної плати батьків та призначаються у судовому порядку, як правило, на такому рівні:

  • на одну дитину – 1/4 доходу того з батьків, хто сплачує аліменти;
  • на двох дітей – 1/3;
  • на трьох і більше дітей – 1/2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: аліменти
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