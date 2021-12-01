На скільки зріс мінімальний розмір аліментів з 1 грудня

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Відсьогодні платники аліментів збільшать обсяг грошових перерахувань своїм родинам. Подібні зміни обумовлені зростанням мінімального гарантованого розміру аліментів, який складає 50% від прожиткового мінімуму.

Так, завдяки законодавчому оновленню вартісної оцінки споживчого кошика, щомісячні дитячі кошти з 1 грудня 2021 року становитимуть:

для дітей до 6 років – 1050 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років –1309 гривень.

Перерахунок дитячих коштів здійснюється автоматично та не зобов’язує сторін звертатися до органів державної виконавчої служби.

Варто зазначити, що фінансове піклування не обмежується лише встановленою нижньою межею. Аліментні виплати залежать від розміру заробітної плати батьків та призначаються у судовому порядку, як правило, на такому рівні: