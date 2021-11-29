Боксер з Кременчука Ілля В'юнник потребує термінової операції на серці

Кременчуцький боксер Ілля В'юник терміново потребує допомоги для проведення операції на серці. У 17-річного спортсмена лікарі діагностували міокардіальний м'язовий місток, інтрамуральний перебіг.
Ілля перспективний боксер, кандидат у майстри спорту. Операція на серці дасть змогу хлопцеві після реабілітації продовжити свій спортивний шлях.
Вартість операції - 120 000 грн. Операцію робитимуть у Києві.
Картка ПриватБанку: 5168 7574 1480 3173 (мама Марина В'ячеславівна В'юнник).
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