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Кременчук, Освіта

Кременчуцька влада хоче перекласти на державу пожежну безпеку у школах та дитсадках

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 136

 

Ледь не всі заклади освіти міста не відповідають встановленим вимогам протипожежної безпеки

Кременчук потребує 200 мільйонів гривень на пожежну безпеку в школах та дитсадках. А саме – на автоматичні пожежні сигналізації та системи оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей. Таких грошей немає у місцевому бюджеті – тому міська влада просить Верховну Раду розробити державну цільову програму фінансування цих витрат. Такий зміст звернення, яке ухвалили депутати на останній сесії Кременчуцької міської ради 23 жовтня.

Ось цитата зі звернення:

«Майже 95 % закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади не відповідають встановленим вимогам протипожежної безпеки та знаходяться під загрозою закриття або призупинення діяльності.

За результатами перевірок стану техногенної та пожежної безпеки у закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади, проведених Державною службою надзвичайних ситуацій України, до суду подані позовні заяви на призупинення експлуатації закладів освіти, діяльність яких створює загрозу життю та здоров’ю людей.

Для усунення проблеми необхідні значні кошти, які становлять близько 200 мільйонів  гривень».

Відтак зрозуміло, що доки держпрограми не буде, питання пожежної безпеки міста з місця не зрушить.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: пожежна безпека школи дитсадки
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