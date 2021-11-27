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Кременчук, Історія Кременчука

«Люди виживали за рахунок того, що їли траву та очерет», — спогадами бабусі поділилася патрульна з Кременчука

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 404

 

Зараз 94-річна Марія Іванівна проживає з донькою, має онуків, правнуків

Кременчуцька патрульна поділилася історією своєї бабусі, яка пережила голод. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

- Моя бабуся Євдокімова Марія Іванівна була 6-річною дівчинкою, коли голод застав їхню родину. У сім'ї було 13 дітей. Вижило тільки двоє — вона та її старший брат.
Бабуся розповідала, що їхнього батька заарештували відразу, бо він мав землі та сільське господарство. А її з братом забрали до притулку для дітей-сиріт. Мама їх часто навідувала, але називалася тіткою, щоб їх маленьких не вигнали з притулку, бо годувати дітей вона не мала змоги.
Дітям забороняли виходити з хат, бо боялися, що сусіди вкрадуть та з’їдять. Канібалізм набирав обертів, тому людям було страшно виходити з домівок.
Люди виживали за рахунок того, що їли траву, рогіз та очерет, — спогадами від своєї бабусі поділилася патрульна поліцейська з Кременчука Вікторія Соляник.

Зараз 94-річна Марія Іванівна проживає з донькою, має онуків, правнуків. Єдине бажання жінки, щоб голод ніколи не повторився.

Їх нищили за те, що вони народилися і виросли на нашій землі. А тому наш найсвятіший обов'язок сьогодні — зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих голодом. Ніхто не має права про це забути.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Голодомор історія патрульна поліція
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