«Люди виживали за рахунок того, що їли траву та очерет», — спогадами бабусі поділилася патрульна з Кременчука

Кременчуцька патрульна поділилася історією своєї бабусі, яка пережила голод. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Зараз 94-річна Марія Іванівна проживає з донькою, має онуків, правнуків. Єдине бажання жінки, щоб голод ніколи не повторився.
Їх нищили за те, що вони народилися і виросли на нашій землі. А тому наш найсвятіший обов'язок сьогодні — зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих голодом. Ніхто не має права про це забути.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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