Гроші на компенсацію «батьківських внесків» закладуть в бюджет на 2022 рік

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 169

Відповідаючи на питання журналістів 26 листопада, міський голова запевнив, що в бюджет на 2022 рік обов'язково закладуть кошти на компенсацію так званих «батьківських внесків».

- Вчора проводили з департаментом освіти попередній розгляд їхніх пропозицій щодо бюджету. Вони знову забули закласти на енергоносії - тобто, вирішили, що буде дуже тепла зима і топити не треба, - розповів Віталій Малецький.

Мер пообіцяв, що після того, як в департаменті освіти відкорегують бюджет, всі необхідні кошти буде закладено.



