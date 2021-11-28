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Кременчук, Освіта

Гроші на компенсацію «батьківських внесків» закладуть в бюджет на 2022 рік

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 169

 

Наразі у департаменті освіти корегують пропозиції щодо бюджету

Відповідаючи на питання журналістів 26 листопада, міський голова запевнив, що в бюджет на 2022 рік обов'язково закладуть кошти на компенсацію так званих «батьківських внесків».

- Вчора проводили з департаментом освіти попередній розгляд їхніх пропозицій щодо бюджету. Вони знову забули закласти на енергоносії - тобто, вирішили, що буде дуже тепла зима і топити не треба, - розповів Віталій Малецький.

Мер пообіцяв, що після того, як в департаменті освіти відкорегують бюджет, всі необхідні кошти буде закладено.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: освіта батьківські внески кошти бюджет
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