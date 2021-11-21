Фотофакт: як зараз виглядає будівництво нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 2 390

Користувач Сергій Швачко в інстаграмі поділився світлинами, як зараз виглядає будівництво нового мосту через Дніпро.

Робота йде. Будуємо міст. Сходив на розвідку, - написав він під постом у соціальній мережі.