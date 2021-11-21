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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Фотофакт: як зараз виглядає будівництво нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 2 390

 

Світлинами поділився Сергій Швачко

Користувач Сергій Швачко в інстаграмі поділився світлинами, як зараз виглядає будівництво нового мосту через Дніпро.

Робота йде. Будуємо міст. Сходив на розвідку, - написав він під постом у соціальній мережі.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: строительство моста фотографии
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