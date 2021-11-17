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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Літні кременчужани мають змогу щепитися від COVID-19 вдома: як це зробити

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 686

 

Все, що потрібно - зателефонувати сімейному лікарю

Літні кременчужани можуть зробити щеплення від COVID-19, не виходячи з дому - як це було на початку вакцинальної кампанії.

Віддаленість Центрів вакцинації та неспроможність ходити на великі відстані часто зупиняють літніх людей, котрі бажають зробити щеплення. Але обійти цю перепону досить легко!

Як повідомили в реєстратурі ЦПМСД №1, достатньо лише звернутися до сімейного лікаря, і мобільна бригада приїде додому до маломобільної людини.

Літні люди відносяться до найвразливіших категорій населення, а вакцинація - єдиний надійний механізм захисту від тяжкого перебігу COVID-19.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація літні люди маломобільні люди COVID-19
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