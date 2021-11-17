Літні кременчужани мають змогу щепитися від COVID-19 вдома: як це зробити

Літні кременчужани можуть зробити щеплення від COVID-19, не виходячи з дому - як це було на початку вакцинальної кампанії.
Віддаленість Центрів вакцинації та неспроможність ходити на великі відстані часто зупиняють літніх людей, котрі бажають зробити щеплення. Але обійти цю перепону досить легко!
Як повідомили в реєстратурі ЦПМСД №1, достатньо лише звернутися до сімейного лікаря, і мобільна бригада приїде додому до маломобільної людини.
Літні люди відносяться до найвразливіших категорій населення, а вакцинація - єдиний надійний механізм захисту від тяжкого перебігу COVID-19.
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