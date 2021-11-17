МОЗ планує посилити карантин в «жовтих» зонах

У Міністерстві охорони здоров'я України планують посилити карантин в «жовтих» зонах. Зокрема, там пропонують ввести повний курс вакцинації для працівників і відвідувачів закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.
Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.
На даний момент такі обмеження діють у «червоній» карантинній зоні.
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