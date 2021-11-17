МОЗ планує посилити карантин в «жовтих» зонах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 736 Коментарів: 3

У Міністерстві охорони здоров'я України планують посилити карантин в «жовтих» зонах. Зокрема, там пропонують ввести повний курс вакцинації для працівників і відвідувачів закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

- Зміни будуть передбачати, що і в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів, - заявив він.

На даний момент такі обмеження діють у «червоній» карантинній зоні.