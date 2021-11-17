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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

МОЗ планує посилити карантин в «жовтих» зонах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 736 Коментарів: 3

 

Пропонують ввести повний курс вакцинації для працівників і відвідувачів закладів

У Міністерстві охорони здоров'я України планують посилити карантин в «жовтих» зонах. Зокрема, там пропонують ввести повний курс вакцинації для працівників і відвідувачів закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.
Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

- Зміни будуть передбачати, що і в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів, - заявив він.

На даний момент такі обмеження діють у «червоній» карантинній зоні.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: карантин «жовта» зона посилення вакцинація
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Коментарі: 3

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mefisto:
Сьогодні, 11:56

Больше миллиона прививок от короны срок годности до конца ноября. Пропадут, торопятся хоть кого-то уколоть.


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vortex:
Сьогодні, 12:11

Да не продавите вы своими указами и тысчами никого уже, кого можно было продавить - продавили. Кто не прогнулся - тот не прогнется уже, Лично я куплю ружё и буду его показывать на входе в магазин если там начнут что-то требовать


3 5
535
JJAbrams:
Сьогодні, 12:36

Цитата: vortex

Да не продавите вы своими указами и тысчами никого уже, кого можно было продавить - продавили. Кто не прогнулся - тот не прогнется уже, Лично я куплю ружё и буду его показывать на входе в магазин если там начнут что-то требовать

мозги тоже не забудте купить


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