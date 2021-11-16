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Що зроблено у кременчуцьких дитсадках №11 та №25 і чи зможуть вони відкритися до кінця тижня

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 510

 

Робітники працюють і кажуть — усе залежатиме тепер від погоди

Після батьківського мітингу перед будівлею виконкому мер Віталій Малецький, його заступники Дмитро Кравченко, Ольга Усанова, Руслан Проценко рушили подивитися, як йдуть роботи у двох зачинених дитсадках центру - №11 та №25.

Пішли туди й ми — аби подивитися, чи реальна обіцянка влади відкрити дитсадок №11 вже до кінця тижня. Нагадаємо, під час мітингу мер пообіцяв, що у четвер-п'ятницю туди прийдуть діти.

Під мерією знову мітингують батьки

Ми застали п'ять робітників компанії «Арт-Проже», які працюють одночасно у цих двох дитсадках, розташованих поруч. У обох дитсадках стоять будівельні ліси.

Такий вигляд сьогодні, 16.11 має дитсадок №11
Такий вигляд сьогодні, 16.11 має дитсадок №11

У дитсадку №11, який пообіцяли відкрити першим, на даний час повністю не заштукатурена одна стіна. Будівельники кажуть: роботу можна зробити за два дні, але якщо повітря прогріється хоча б до 3 градусів. Відповідаючи на запитання ТЪ, чи реально відкрити садочок до кінця тижня, мер Віталій Малецький підтвердив — реально. Наприкінці тижня ТЪ повідомить про результат.

  

У дитсадку №25 також тривають роботи. Завідувачка закладу повідомила, що у групах повністю зроблені відкоси (усе зробила фірма, яка міняла вікна) — і групи підготовлені до прийому дітей. Тож справа лише за будівельниками, які мають завершити утеплення зовні та прибрати будівельні ліси. Адже це — питання безпеки дітей.

Дитсадок №25, 16.11
Дитсадок №25, 16.11
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадки ремонт термомодернізація
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