Диригент дитячого хору з Кременчука прочитав реп і підкорив суддів у шоу «Україна має талант»

Кременчужанин Роман Карвацький став учасником шоу талантів «Україна має талант»-2021, яке відбулося на каналі СТБ 13 листопада.
Глядачів своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу, але виступ Романа запам'ятався кожному - і не залишив байдужими суддів.
На шоу Роман приїхав з мамою, а вдома за нього вболівала дружина і четверо дітей, наймолодшому з яких виповнилося усього півроку. За професією чоловік - диригент дитячого хорового колективу, працював у школі вчителем музики.
Загалом Роман Карвацький отримав три «так» з чотирьох і пройшов до наступного етапу шоу!