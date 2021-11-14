Диригент дитячого хору з Кременчука прочитав реп і підкорив суддів у шоу «Україна має талант»

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 810

Роман Карвацький зумів вразити щирістю саму Руслану і не залишив байдужим нікого з присутніх

Кременчужанин Роман Карвацький став учасником шоу талантів «Україна має талант»-2021, яке відбулося на каналі СТБ 13 листопада.

Глядачів своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу, але виступ Романа запам'ятався кожному - і не залишив байдужими суддів.

- Твоя сповідь була чеснішою за багатьох українських популярних пісень, навіть за Потапа. Звичайно, що я кажу тобі «так»! - сказала Руслана.

На шоу Роман приїхав з мамою, а вдома за нього вболівала дружина і четверо дітей, наймолодшому з яких виповнилося усього півроку. За професією чоловік - диригент дитячого хорового колективу, працював у школі вчителем музики.

- То что вижу, то и пишу. О проблемах, которые нас окружают. Потому что жизнь - она нелегкая, - розповів Роман про свою творчість.

Загалом Роман Карвацький отримав три «так» з чотирьох і пройшов до наступного етапу шоу!