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Де в Кременчуці відключать світло у неділю: адреси

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 546

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах

«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчці 14 листопада. Причиною називають планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах мста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Насосна;
  • вул. Центральна;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Червоноградська;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Франка;
  • вул. Ушинського;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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