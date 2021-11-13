Де в Кременчуці відключать світло у неділю: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах
«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчці 14 листопада. Причиною називають планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах мста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Насосна;
- вул. Центральна;
- вул. Перекопська;
- вул. Червоноградська;
- вул. Республіканська;
- вул. Франка;
- вул. Ушинського;
- вул. Виноградна;
- вул. Революціонерів;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський.