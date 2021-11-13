Де в Кременчуці відключать світло у неділю: адреси

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 546

«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчці 14 листопада. Причиною називають планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах мста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: