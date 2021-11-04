О котрій у 271 кременчуцький будинок повернеться опалення та гаряча вода

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Відключені також 11 дитячих садків та 4 лікувальні заклади

Кременчуцька ТЕЦ повідомила, що через проведення аварійних робіт 4 листопада з 8.30 до 20.00 припинили подачу теплоносія у центральній частині міста. Відключені 11 дошкільних закладів, 4 лікувальні заклади, 271 житловий будинок.

Мерзнуть житлові будинки та лікувальні заклади за адресами:

вул. Перемоги 1–15, 8-12, 32А, 32/3, 42/8;

вул. Г. Жадова, 1-10;

б-р. Пушкіна, 9-21;

вул. Академіка Маслова, 2-10, 13/9, 15/4, 19, 29;

вул. О.Халаменюка, 4-12;

вул. Першотравнева, 1-41/3, 32-46, 49/10-63/24;

вул. Соборна, 3, 5/9, 4/28-40/2, 9-31;

вул. Л-та Покладова, 4-10, 11/29, 24/40;

вул. Небесної Сотні 2, 4/1, 6/20, 9-1110, 12, 8/3, 20/10, 22/13, 21/35, 23/8, 27, 27Б;

вул. Софіївська, 37, 38/19, 39, 64-71, 75-84;

вул. Театральна, 1,5, 21-23/2, 35/6-46, 28, 30, 31/20;

вул. Гоголя, 1-3, 4/8, 10, 12/21;

вул. Івана Мазепи, 2/34, 22/9, 13, 17, 25, 28, 30, 34/47-50, 52-58, 49-63/12, 67, 71, 69, 73/3;

вул. М.Борищака, 6/20, 15-23, 29, 35;

вул. Лікаря Богаєвського, 1/37, 5, 7;

вул. Горького, 3/27, 5;

вул. Гагаріна, 1-15/34, 17/47, 19, 23, 25, 27/4, 16-30;

вул. І.Сердюка, 4/11, 7, 11, 27, 31/6, 39/41, 41/44;

вул. 29 Вересня, 8, 18А, 10/24;

вул. Шевченка, 10-22/30, 11-19/3, 24/43-36, 54/43, 45/14, 56, 59/78;

вул. Миколаївська, 2-12;

вул. Українська, 3, 5;

вул. Коцюбинського, 2, 4, 6;

вул. Троїцька, 2, 4;

пров. Поштовий 2, 6;

пров. Д.Тьомкіна, 1, 2, 4.

11 дитячих садків за адресами: