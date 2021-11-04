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О котрій у 271 кременчуцький будинок повернеться опалення та гаряча вода

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 437

 

Відключені також 11 дитячих садків та 4 лікувальні заклади

Кременчуцька ТЕЦ повідомила, що через проведення аварійних робіт 4 листопада з 8.30 до 20.00 припинили подачу теплоносія у центральній частині міста. Відключені 11 дошкільних закладів, 4 лікувальні заклади, 271 житловий будинок.

Мерзнуть житлові будинки та лікувальні заклади за адресами:

  • вул. Перемоги 1–15, 8-12, 32А, 32/3, 42/8;
  • вул. Г. Жадова, 1-10;
  • б-р. Пушкіна, 9-21;
  • вул. Академіка Маслова, 2-10, 13/9, 15/4, 19, 29;
  • вул. О.Халаменюка, 4-12;
  • вул. Першотравнева, 1-41/3, 32-46, 49/10-63/24;
  • вул. Соборна, 3, 5/9, 4/28-40/2, 9-31;
  • вул. Л-та Покладова, 4-10, 11/29, 24/40;
  • вул. Небесної Сотні 2, 4/1, 6/20, 9-1110, 12, 8/3, 20/10, 22/13, 21/35, 23/8, 27, 27Б;
  • вул. Софіївська, 37, 38/19, 39, 64-71, 75-84;
  • вул. Театральна, 1,5, 21-23/2, 35/6-46, 28, 30, 31/20;
  • вул. Гоголя, 1-3, 4/8, 10, 12/21;
  • вул. Івана Мазепи, 2/34, 22/9, 13, 17, 25, 28, 30, 34/47-50, 52-58, 49-63/12, 67, 71, 69, 73/3;
  • вул. М.Борищака, 6/20, 15-23, 29, 35;
  • вул. Лікаря Богаєвського, 1/37, 5, 7;
  • вул. Горького, 3/27, 5;
  • вул. Гагаріна, 1-15/34, 17/47, 19, 23, 25, 27/4, 16-30;
  • вул. І.Сердюка, 4/11, 7, 11, 27, 31/6, 39/41, 41/44;
  • вул. 29 Вересня, 8, 18А, 10/24;
  • вул. Шевченка, 10-22/30, 11-19/3, 24/43-36, 54/43, 45/14, 56, 59/78;
  • вул. Миколаївська, 2-12;
  • вул. Українська, 3, 5;
  • вул. Коцюбинського, 2, 4, 6;
  • вул. Троїцька, 2, 4;
  • пров. Поштовий 2, 6;
  • пров. Д.Тьомкіна, 1, 2, 4.

11 дитячих садків за адресами:

  • №19, вул. Софіївська, 1;
  • №29, вул. Майора Борищака, 3;
  • №34, вул. Софіївська, 82;
  • №31, вул. Перемоги, 10;
  • №18, вул. Лейтенанта Покладова, 12;
  • № 35, вул. Соборна, 38;
  • №17, вул. Шевченка, 23;
  • №28, пров. Поштовий, 4;
  • №25, №11, вул. Академіка Маслова, 4;
  • № 8, вул. Шевченка, 23.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: smolnews.ru
Теги: отключение воды отопление горячая вода Кременчуцька ТЕЦ
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