Помер Борис Холод, засновник Університету імені Альфреда Нобеля, філіал якого є у Кременчуці

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Сьогодні, 2 листопада, помер Борис Іванович Холод, засновник та президент Університету імені Альфреда Нобеля (філіал якого є у Кременчуці – Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»), заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор. Про це йдеться на сайті університету.

Борис Холод народився 3 січня 1941 року в с. Городище Сумської області. Вищу освіту отримав у Дніпропетровському державному університеті, дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук захистив в Академії суспільних наук, став доктором економічних наук після захисту дисертації у Інституті економіки промисловості НАН України.

У 1993 році він засновнував Університет імені Альфреда Нобеля (на той час Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права), який і очолював протягом усього періоду.

Борис Холод – член Клубу ректорів Європи, дійсний член Академії економічних наук України (2000); дійсний член Міжнародної Академії біоенергетичних технологій (1995). Наприкінці 1990-х років – заступник міністра освіти та науки України. Діяльність Бориса Івановича відмічена високими нагородами: Орденом «За заслуги» III ступеня, Орденом Данила Галицького, Знаком Державної служби України «За сумлінну працю», Золотою медаллю Американського бібліографічного товариства; він є лауреатом Міжнародної премії Сократа і володарем почесного звання «Лицар Вітчизни».

Чи то керуючи Жовтневим районом міста Дніпропетровська, чи працюючи першим заступником міністра освіти України, чи очолюючи Національне агентство з питань телебачення і радіомовлення, Борис Іванович завжди демонстрував державницький підхід, добре розуміючи потреби суспільства та знаходячи шляхи їх вирішення, - йдеться у тексті некрологу.