Інтерактивне щеня та папуга-повторюха: для діток, які боряться з раком, подарують диво
Сьогодні, 07:37
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Кожен може долучитися до акції
До Дня Святого Миколая волонтерка тетяна Ященко опублікувала 18 листів з мріями дітей, які боряться з раком у Полтавському відділенні онкогематології.
Список мрій дітей з Полтавського відділення онкогематології:
- Пехова Міла (10 років) - мріє нарешті піти до басейну, тому вона мріє про купальник та шапочку для плавання (зріст 135 см)
- Авраменко Софія (7 років) - мріє про папугу, але наразі їй можна лише іграшку, тому вона попрохала Папугу-повторюху
- Гержан Уляна (1.6 роки) - мріє про цуценя, та воно потрібне інтерактивне, бо вона дуже полюбляє займатися всім цікавеньким
- Глушко Діана (13 років) - майбутня художниця, ні не так, вона вже художниця, бо її малюнки, це щось неймовірне, тому вона мріє про Невську палітру на 24 кольори, та олівці Art Planet 120 кольорів
- Проценко Арсеній (15 років) - полюбляє рибалку та гру на гитарі, тому у нього вже майже дорослі мрії і якщо чесно, такі мрії дуже тішать чехол для акустичної гітари та спінінг
- Орленко Паша (10 років) полюбляє комфорт та відпочинок він мріє про мішок-крісло, щоб запригнути на нього і грати на телефоні
- Волошин Назар (3 роки) - майбутній водій, тому йому вкрай важливо, щоб Святий Миколай подарував йому автотрек Хот-вілс Сіті Мера гараж, бо як він буде тренуватися, та навчатися паркувати свою машину
- Опанасенко Дмитро (1.4 роки) - дуже цікавиться всілякими задачами, як відчинити кожен ящик, або шафу, тому йому вкрай необхідно навчитися це робити дуже якісно, щоб виходило з першого разу, його мрія Бізікуб
- Несен Вероніка (14 років) - захоплюється малюванням скетч маркерами, тому мріє про велику кількість кольорів скетч маркерівTouch 120 кольорів
- Рудченко Роман (15 років) - мріє про ігрові навушники з мікрофоном, та комп'ютерну миші
- В'юн Микита - мріє про ігрову комп'ютерну мишу
- Сохань Даня - мріє про ігрові навушники та мікрофон для комп'ютера
- Бандура Андрій (15 років) - мріє про безпровідні навушники
- Мірошниченко Аня - не має можливості дивитися телевізор, бо рецидив вплинув на зір, та вона дуже мріє про інтернет приставку до телевізора, щоб мати можливість слухати всі канали, фільми, та музику
З великою вдячністю та радістю будемо раді вашій допомозі у здійсненні мрій.
Картка фонду: 4246001000993240 БФ Намалюй щастя
Код получателя: 43859002
IBAN: UA023052990000026006041204497
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
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