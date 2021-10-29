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Що там з ковідом: свіжа інформація по Кременчуку

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 426

 

Зафіксували антирекорди як з добової, так і з тижневої захворюваності

Протягом тижня з 22 по 28 жовтня до лікарів звернулося 628 дорослих та 469 дітей з ознаками ГРВІ. Ці цифри дещо нижчі за показники минулого тижня: тоді у медичні заклади міста звернулося 704 дорослих та 575 дітей. Вперше виявлених пневмоній - 218 у дорослих та 1 у дитини.

Виставлялися й підозри на коронавірусну інфекцію, і їх було набагато більше ніж тиждень тому: 824 у дорослих та 1 у дітей. Але статистика по виявленню COVID-19 вражає. Так, усього протягом тижня зареєстровано 980 випадків хвороби проти 757 минулого тижня і 380 позаминулого.

- Ми бачимо, що йде стрімке зростання, вже майже в геометричній прогресії, тому всі заходи, які можуть бути спрямовані на поширення інфекції, мають бути застосовані, - наголосила пані Усанова.

Ще один рекорд захворювання стосується добової кількості нових випадків: 282 особи захворіло лише за один день.

Як три вщент заповнених гранатових автобуси: у Кременчуці 282 нових випадки COVID-19

У лікарнях зараз перебуває 14 дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19.

З пневмоніями в стаціонарах лікується 308 дорослих, стан 150 з них тяжкий.

Крім того, у лікарні «Правобережна» знаходиться 8 вагітних та породіль з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 коронавірус статистика
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