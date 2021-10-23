Уже в понеділок кременчуцьких підприємців «ощасливлять» новими тарифами на опалення

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 455

Слухання формально відбулися – і проєкти рішень про нові тарифи на тепло винесуть на виконком

Сьогодні, 23 жовтня, обидва теплопостачальні підприємства Кременчука – КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» провели слухання в онлайн-режимі на щодо проєктів нових тарифів. У інформуванні «Теплоенерго» у додатку ZOOM взяло участь 7 учасників включно зі ЗМІ та представниками виконкому. Серед них 2 споживача, один з яких задав запитання.

У слуханнях КремТЕЦ – ще менше, 5 учасників, споживачів не було – і запитань від них теж не було. Обидва підприємства були представлені як один учасник – але кількома особами.

Доповідачі представили проєкти нових тарифів, пояснили, що головна причина змін – зростання ціни на газ. Та підкреслили, що, попри все, відповідно до Меморандуму між урядом, «Нафтогазом» та Асоціацією міст України тариф для населення не зросте – у платіжках він залишиться на рівні минулорічного сезону. При цьому свої витрати теплопостачальники перекладуть на бюджет.

Як уже сказано – споживачі інтересу до слухань не виявили. Хоча платити бізнесу за новими тарифами уже зовсім скоро: як повідомив під час слухань на КремТЕЦ керівник управління економіки виконкому Микола Здойма, проєкти рішень про нові тарифи планується затвердити на засіданні виконкому, яке відбудеться у понеділок (25 жовтня), об 11.00.

Зауважимо, що проєкти рішень виносяться з порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації» - не дотримано 10-денний термін оприлюднення.

Тарифи «Теплоенерго» та КремТЕЦ для бізнесу: звідки глобальна різниця?





Для релігійних, бюджетних організацій та «інших споживачів» (а це бізнес та підприємці) тарифи значно зростуть. При цьому для «інших споживачів» зростуть по-різному та дуже різнитимуться:

5424,95 грн коштуватиме 1 Гкал у КП «Теплоенерго», зростання на 208,7% (нині 1757,45 грн);

коштуватиме 1 Гкал у КП «Теплоенерго», зростання на 208,7% (нині 1757,45 грн); 3765,41 грн коштуватиме 1 Гкал у ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», зростання на 112,3% (нині 1773,25 грн).

Відтак, тримати теплий магазинчик у Крюкові буде набагато дорожче, ніж у центрі.

Звідки така різниця в тарифах теплопостачальних підприємств? Під час слухань на КП «Теплоенерго» нам відповіли, що, мовляв, порівнювати недоцільно, бо це «різна технологія виробництва».

Керівник управління економіки виконкому Микола Здойма у телефонній розмові додав, що у тарифах КП «Теплоенерго» врахована вже нова ціна газу для виробництва тепла для інших споживачів – на рівні 20 641,5 грн за 1000 куб м; натомість КремТЕЦ заклала у тариф на виробництво (а його затверджує НКРЕКП) ще попередню ціну – 12 186,31 грн. (Дані КремТЕЦ у таблиці)





Підприємство вже подало до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг нові розрахунки. І має намір відкоригувати тарифи повторно у листопаді (після затвердження тарифу на виробництво з боку НКЕРКП) – це повідомив в.о. директора КремТЕЦ Олег Вертепний, відповідаючи під час відеоконференції, відповідаючи на запитання «Телеграфа». Отже, теплові КремТЕЦ принаймні ще раз полетять вгору.