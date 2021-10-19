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Кременчук, Полтавщина

Як чистить техніка дороги Полтавщини взимку - можна буде переглянути онлайн

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 244 Коментарів: 1

 

Відбувся тендер на порталі Prozorro

Агентство місцевих доріг Полтавщини планує розмістити на своєму сайті інтерактивну мапу, на якій можна буде побачити рух прибиральної техніки. Як стало відомо виданню Полтавщина з порталу Prozorro, агентство замовило розробку програмного забезпечення. Послугу надаватиме дніпровське ТОВ «Інфотех», яке отримає за це 28 600 грн.

Як пояснили у пресслужбі АМД Полтавщини, мова йде про те, щоби розробник вбудував на сайт Агентства інтерактивну мапу, на якій буде видно, де зараз знаходиться та чи інша машина, що має GPS-трекер.

Саму мапу розробляти не треба. Вона вже існує, але доступ до неї поки мають лише працівники Агентства місцевих доріг. Система GPS відслідковує роботу дорожньої техніки, яка задіяна до утримання автомобільних доріг в зимовий період. Це дає можливість в реальному часі моніторити роботу та, за необхідності, оперативно перенаправляти техніку.

В АМД підрахували, що це коштуватиме трохи більше 28 000 грн. За планом, ТОВ «Інфотех» має впоратися до 30 листопада.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: дороги сніг прибирання доріг
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Коментарі: 1

222
StarПёр:
Сьогодні, 19:17

Угу... Побачать вони...И карту...И рух...

Как зимние веерные отключения электроэнергии начнутся...так и побачать...


1 0

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