Кременчужани можуть написати листівку на фронт

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 99

До 15 жовтня кременчужани мають можливість надіслати безкоштово лист на передову. У відділеннях Нової пошти на вас чекають листівки. Підпишіть їх для наших захисників та захисниць — і їх доставлять на фронт. Також можна залишити вітання та теплі слова в онлайні за посиланням.

Якщо хочеш відправити листівку у відділенні, потрібно:

Взяти листівку на стійці оператора

Написати побажання військовим

Вказати своє ім’я та місто

Передати листівку оператору для відправки

- Твої щирі слова та побажання ми обов’язково передамо захисникам та захисницям. Для них як ніколи важливо відчувати підтримку, відчувати, що про них пам'ятають! Що їм вдячні за найважчий марафон, який вони долають щодня, щоб ми могли жити мирним життям, йдеться у повідомленні.