Де в Кременчуці відключатимуть світло 10 жовтня: адреси

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 217

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 10 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 6.00 до 7.00 відключать світло за адресами:

кварт. 304;

вул. Марусі Чурай;

вул. Козацька;

вул. Джерельна;

вул. Рокосовського;

вул. Спасопреображенська;

вул. Солов'їна;

вул. Великокохнівська;

вул. Олексія Древаля;

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Ковальова;

вул. Плєханова;

вул. Нечуй-Левицького;

вул. Мечнікова;

вул. Нижньовартівська;

пров. Рокосовського;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пров. Гомельський;

пров. Прибрежний;

пров. Великокохнівський;

пров. Ціолковського;

пров. І ндустріальний;

пр. Індустріальний;

пр. Шостаковича;

пр. Великокохнівський;

туп. Сонячний.

З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Олексія Древаля;

вул. Нижньовартівська;

пров. Індустріальний;

пр. Індустріальний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

проїзд Приозерний;

тупик Проточний .

З 18.00 до 19.00 відключення відбудуться за адресами: