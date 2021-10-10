Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Кременчук, Спорт, Афіша

Кременчужани виходять на старт чемпіонату України з автомобільного кросу

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 277

Змагання відбудуться у Кіровоградській області

16-17 жовтня в Олександрії Кіровоградської області на гоночній трасі «Вербова Лоза» відбудеться 4 етап чемпіонат України з автомобільного кросу. Кременчужани Костянтин Бородавченко, Олександр Михайленко, Павло Заніздра та Олександр Цюпа планують вивести на змагання свої автомобілі. Окрім пілотів із багатьох міст України участь у цих перегонах візьмуть спортсмени із сусідніх Республік Молдови та Білорусі.

Запрошуємо кременчужан насолодитися святом автоспорту, відчути драйв від боротьби на гоночній трасі та підтримати наших хлопців.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: автоперегони
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх