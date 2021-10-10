Кременчужани виходять на старт чемпіонату України з автомобільного кросу

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 277

16-17 жовтня в Олександрії Кіровоградської області на гоночній трасі «Вербова Лоза» відбудеться 4 етап чемпіонат України з автомобільного кросу. Кременчужани Костянтин Бородавченко, Олександр Михайленко, Павло Заніздра та Олександр Цюпа планують вивести на змагання свої автомобілі. Окрім пілотів із багатьох міст України участь у цих перегонах візьмуть спортсмени із сусідніх Республік Молдови та Білорусі.

Запрошуємо кременчужан насолодитися святом автоспорту, відчути драйв від боротьби на гоночній трасі та підтримати наших хлопців.